Serie A 2025-26, si giocherà anche a Natale e Pasqua: parla il presidente Simonelli

Con la stagione Serie A 2024-25 ormai agli sgoccioli, cresce l’attesa per il calendario del prossimo campionato. I tifosi si chiedono se anche nel 2025-26 le squadre scenderanno in campo durante le festività di Natale e Pasqua. La risposta è arrivata direttamente dal presidente della Lega Serie A, Ezio Maria Simonelli, intervenuto ai microfoni di Radio Anch’io Sport su Rai Radio 1. Calendario fitto e nessuna sosta per le festività “Giocheremo nel weekend prima di Natale, quindi il 21 e 22 dicembre, e in quello immediatamente successivo, il 27 e 28 dicembre”, ha dichiarato Simonelli. “Il primo weekend del nuovo anno sarà il 3 e 4 gennaio 2026. Questo significa che non ci saranno pause natalizie”, ha precisato il presidente, spiegando che gli impegni internazionali rendono impossibile prevedere delle soste. Inoltre, secondo Simonelli, sarà probabile che le squadre scendano in campo anche durante la domenica di Pasqua. Il calendario sarà particolarmente compresso, anche a causa delle competizioni europee e degli eventi Fifa previsti nei prossimi mesi. Per quanto riguarda la prossima Supercoppa Italiana, Simonelli ha aggiunto: “Speriamo di non doverla disputare a dicembre. Se l’Inter dovesse vincere la Champions League, parteciperà al nuovo Mondiale per club Fifa, e la Supercoppa slitterebbe a gennaio. Prima del 31 maggio, comunque, non potremo confermare una data ufficiale”.

