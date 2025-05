Elisabetta Gregoraci: A Briatore controllai il telefono mentre dormiva. Un tradimento? Mai perdonato

Elisabetta Gregoraci si racconta in un'intervista, rivivendo gli esordi nel mondo dello spettacolo, il legame con Flavio Briatore e episodi inediti della loro relazione, come il controllo del telefono mentre lui dormiva. Un racconto sincero tra successi, occasioni mancate e ricordi condivisi.

Elisabetta Gregoraci si racconta in una lunga intervista al Corriere della Sera, ripercorrendo gli esordi nel mondo dello spettacolo, le occasioni mancate e il legame ancora saldo con Flavio Briatore. La showgirl ha svelato anche episodi inediti della loro relazione, come quando, una notte, controllò il telefono dell’imprenditore mentre lui dormiva.

Dai provini televisivi al consiglio di Pippo Baudo

Il primo provino per Gregoraci arriva a 18 anni per uno spot della Fanta: "Mi presero subito", ha raccontato, ricordando lo stupore per il primo compenso ricevuto. Tra i momenti cruciali della sua carriera, anche un provino per Striscia la Notizia, che però non andò a buon fine: il ruolo da velina fu affidato a Elisabetta Canalis.

Un consiglio rimasto impresso nella memoria arriva da Pippo Baudo: "Sorridi sempre, usa il diaframma e sii te stessa". Un mantra che l’ha accompagnata lungo il suo percorso televisivo, fatto di soddisfazioni e difficoltà.

Il rapporto con il figlio e la lezione della vita

Non è stato un anno facile per Elisabetta: "La scorsa estate non sono stata bene, lo stress e il distacco da mio figlio mi hanno messa a dura prova". Nathan Falco, il figlio nato dall’amore con Briatore, oggi ha 15 anni e studia in Svizzera. "Riceve una paghetta mensile e deve imparare a gestirla. Voglio che capisca il valore delle cose", ha spiegato. Gregoraci si definisce la più severa dei due genitori: "L’ho portato in Kenia a visitare gli orfanotrofi, voglio che sappia quanto è fortunato".

Amore, equilibrio e quella notte con il telefono

Il rapporto con Flavio Briatore è rimasto forte: "Ci vogliamo bene, abbiamo trovato un equilibrio. Abbiamo messo nostro figlio al centro di tutto e non ci siamo mai scontrati usando lui come pretesto".

Parlando del loro amore, spesso messo in discussione, Gregoraci chiarisce: "Dicono che stavo con lui per soldi, ma se non fossi stata innamorata non sarei rimasta 13 anni. E ancora oggi gli sono accanto".

Un episodio curioso emerso durante l’intervista riguarda un momento di sospetto: "Una notte, mentre Flavio dormiva, ho preso il suo dito e sbloccato il telefono. Non c’era nulla. E meno male, perché un tradimento non lo perdonerei mai. Sono calabrese", ha concluso con decisione.