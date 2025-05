Papa Leone XIV inaugura il pontificato: unità, carità e giustizia sociale al centro del nuovo cammino

Un nuovo cammino inizia con Papa Leone XIV, che, di fronte a folle e delegazioni internazionali, sottolinea l'importanza di unità, carità e giustizia sociale per affrontare le sfide globali e rafforzare il ruolo della Chiesa nel mondo.

Papa Leone XIV ha avviato ufficialmente il suo ministero petrino in una Piazza San Pietro gremita da oltre 200.000 fedeli, 156 delegazioni internazionali e 39 ecumeniche. In un’epoca segnata da tensioni globali, crisi ambientali e fratture sociali, il nuovo Pontefice ha lanciato un messaggio chiaro e profondo: la Chiesa deve essere segno di unità, carità e servizio in un mondo diviso.

Un pontificato che nasce nel segno della continuità e della fraternità

Nel ricordare Papa Francesco, scomparso pochi giorni dopo la Pasqua, Leone XIV ha parlato con emozione di una comunità ferita ma sostenuta dalla speranza pasquale. "Come pecore senza pastore", ha detto, sottolineando come il Conclave abbia saputo armonizzare le diversità "come strumenti musicali" guidati dallo Spirito.

Il nome scelto, Leone XIV, richiama esplicitamente Leone XIII, pontefice della dottrina sociale della Chiesa. Nelle sue prime parole pubbliche, il nuovo Papa ha affermato con umiltà: "Sono stato scelto senza alcun merito. Voglio essere servo della vostra fede e della vostra gioia", richiamando sia San Paolo che il cammino sinodale iniziato dal predecessore.

Una Chiesa che ama di più, per servire di più

L'omelia ha raggiunto il suo apice teologico nell'interpretazione del dialogo tra Gesù e Pietro nel Vangelo di Giovanni: il verbo greco "agapao", l'amore totale di Dio, incontra "phileo", l’amicizia umana. Per Leone XIV, il vero primato di Pietro nasce dalla capacità di "amare di più", non dal potere, ma dal dono di sé.

"La Chiesa di Roma presiede nella carità", ha ribadito, delineando un ministero che rifiuta l’autoritarismo per abbracciare la fraternità. È un messaggio che si traduce in un progetto di Chiesa sinodale, fatta di "pietre vive" e di comunione nella diversità.

Un messaggio alla società: unità, pace e giustizia ambientale

Leone XIV ha rivolto parole forti anche al mondo esterno. Ha condannato "un paradigma economico che sfrutta la Terra ed emargina i poveri", dichiarandolo incompatibile con il Vangelo. La Chiesa, ha detto, deve essere "lievito di unità e di pace", ponte tra culture e religioni, al servizio della giustizia sociale e della cura del creato.

Ha rilanciato il valore del dialogo interreligioso e l’apertura a chiunque "coltiva l'inquietudine della ricerca di Dio", proponendo una visione di “una sola famiglia umana” in cui le differenze siano riconciliate e non appiattite.

Il richiamo a Leone XIII e una visione sociale per il futuro

Citando l'enciclica "Rerum Novarum" del 1891, Leone XIV ha fatto sua la domanda del predecessore: "Se la carità di Dio prevalesse nel mondo, non cesserebbe forse ogni dissidio?". Una domanda che guida la visione del nuovo pontificato: non potere ma testimonianza, non autorità ma servizio attivo per un mondo più equo.

Il primo giorno del suo pontificato si chiude con una dichiarazione forte: "Questa è l’ora dell’amore". Una promessa che Papa Leone XIV sembra intenzionato a rendere concreta, attraverso riforme, scelte coraggiose e una Chiesa in uscita, più vicina all’umanità sofferente.