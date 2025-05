Porta a Porta su Rai 1: lo speciale sul nuovo Papa Leone XIV, primo pontefice americano

Questa sera, domenica 18 maggio, alle 21:30 su Rai 1 andrà in onda lo Speciale Porta a Porta - Comincia il cammino di Papa Leone, condotto da Bruno Vespa e realizzato in collaborazione con il Tg1. L'appuntamento televisivo è dedicato all'intronizzazione di Papa Leone XIV, il primo pontefice di origine americana nella storia della Chiesa cattolica.

Chi è Papa Leone XIV: biografia e carriera ecclesiastica

Eletto giovedì 8 maggio 2025, il nuovo papa si chiama Robert Francis Prevost ed è nato a Chicago nel 1955. Dopo la laurea in Matematica alla Villanova University, ha conseguito un Master in Teologia a Chicago, una licenza e un dottorato in Diritto Canonico al Pontificio Collegio San Tommaso d’Aquino a Roma, dove ha discusso una tesi sul ruolo del priore nell’Ordine di Sant’Agostino.

Ordinato sacerdote nel 1982, è partito tre anni dopo per la missione agostiniana in Perù, dove ha ricoperto incarichi rilevanti come cancelliere e poi direttore del seminario di Trujillo. Ha insegnato diritto canonico, svolto attività pastorale, ed è stato vicario giudiziale.

Dopo essere rientrato negli Stati Uniti nel 1999 come priore provinciale, Prevost è stato eletto priore generale dell’Ordine Agostiniano per due mandati consecutivi. Nel 2014 è tornato in Perù come amministratore apostolico della diocesi di Chiclayo, diventandone vescovo nel 2015. Dal 2018 al 2023 è stato vicepresidente della Conferenza Episcopale Peruviana e ha contribuito alla stabilità politica del Paese in momenti di crisi istituzionale.

Dal Perù al Vaticano: il percorso verso il pontificato

Nel gennaio 2023 Papa Francesco lo ha nominato Prefetto del Dicastero per i Vescovi e Presidente della Pontificia Commissione per l’America Latina. Il 30 settembre 2023 è stato creato cardinale, ricevendo il titolo di Cardinale Vescovo di Albano. Al conclave del maggio 2025, Prevost è stato eletto Papa al quarto scrutinio, come Benedetto XVI nel 2005, scegliendo il nome Leone XIV in riferimento alla dottrina sociale della Chiesa.

Il nuovo Pontefice, 267° nella storia, ha alle spalle una carriera ecclesiastica intensa e internazionale, segnata da ruoli chiave nella formazione, nella pastorale e nel governo della Chiesa. Il programma di stasera su Rai 1 racconterà il significato di questo nuovo capitolo per il cattolicesimo mondiale.