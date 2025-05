Domenica In, lacrime e affetto per Mara Venier: il futuro resta un mistero

Home / Social News / Domenica In, lacrime e affetto per Mara Venier: il futuro resta un mistero

Mara Venier ha salutato il pubblico nell’ultima puntata stagionale di “Domenica In”, andata in onda su Rai 1 domenica 18 maggio. Dopo sette anni consecutivi alla guida del talk della domenica, la conduttrice si è emozionata di fronte alle numerose sorprese preparate da amici e colleghi del mondo dello spettacolo. Una pioggia di omaggi e parole commosse in studio Durante la diretta, volti noti della televisione italiana come Carlo Conti, Massimo Ranieri, Milly Carlucci, Antonella Clerici e Lino Banfi hanno reso omaggio alla “zia Mara”, lodando il suo carisma, la sua empatia e la capacità di arrivare al cuore degli italiani. “È la tua settima edizione consecutiva, ci hai regalato tante emozioni, riflessioni come solo tu sai fare”, ha detto Conti, direttore artistico del Festival di Sanremo 2025. Ranieri ha cantato per lei un invito a tornare: “Non darci questo tormento, torna a settembre, quella è casa tua”. Commosso anche Vincenzo Mollica, che ha presentato un video omaggio con i momenti più intensi dell’edizione appena conclusa. “Chi vivrà, vedrà”: Mara Venier e il nodo del ritorno La Venier, visibilmente toccata, ha ringraziato il pubblico e la squadra Rai con parole sincere: “Non mi merito tutto questo affetto. Grazie al pubblico, prima di tutto. Quando io dico è l’ultima è perché ci credo veramente”. Tra le lacrime, ha parlato anche della sua vita privata: “Non sono stati mesi facili per me”, riferendosi ai problemi di salute del marito Nicola Carraro, al quale ha dedicato un messaggio d’amore: “Nicola ti amo, sei la mia vita, ricominceremo e torneremo come prima”. Al termine della trasmissione, ha ribadito il suo affetto per la Rai e per l’ad Giampaolo Rossi, concludendo con un enigmatico “Chi vivrà, vedrà”. Ipotesi per il futuro e attesa per i palinsesti Con l’avvicinarsi della presentazione dei nuovi palinsesti Rai, cresce la curiosità sul ritorno di Mara Venier. Le indiscrezioni più accreditate parlano di un possibile rientro a settembre, per celebrare i 50 anni di Domenica In, magari con un nuovo formato che preveda la presenza di co-conduttori. Al momento, però, nulla è ufficiale. L’unica certezza è l’affetto del pubblico, che spera di rivedere la “signora della domenica” di nuovo in onda nella prossima stagione.

Altri aggiornamenti su Domenica In

Carlo Conti, emozione a Domenica In: Il videomessaggio di Papa Francesco a Sanremo? Una sorpresa indimenticabile

Oggi, domenica 11 maggio, Carlo Conti è stato ospite a Domenica In, regalando al pubblico un’intervista intensa e carica di emozioni.

Achille Lauro emoziona a Domenica In con Mara Venier: sorpresa in studio e omaggio per la Festa della Mamma

Achille Lauro è stato ospite oggi, domenica 11 maggio, a Domenica In, dove ha regalato un momento toccante alla conduttrice Mara Venier, definendola “il mio grande amore” nel giorno della Festa della Mamma.

Scaletta Domenica In 11 maggio: Achille Lauro, Carlo Conti, Iva Zanicchi e tutti gli ospiti di oggi con Mara Venier

Oggi dalle ore 14 alle 17.10, andrà in onda in diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma una nuova puntata di Domenica In, il popolare programma di Rai1 condotto da Mara Venier.