Video Michelle Hunziker canta Volare all'Eurovision 2025, ma la Rai manda la pubblicità: ecco cosa è successo

Durante l’Eurovision 2025, Michelle Hunziker ha interpretato “Volare” in omaggio all’Italia, ma la sua esibizione è stata trasmessa solo durante una pausa pubblicitaria di Rai 1, lasciando il pubblico senza vederla dal vivo. Un episodio che ha suscitato sorpresa e discussioni sulla gestione della diretta.

Michelle Hunziker è stata protagonista di un momento speciale durante la finalissima dell'Eurovision Song Contest 2025. La conduttrice ha omaggiato l’Italia intonando il celebre brano “Nel blu dipinto di blu” di Domenico Modugno, ma la sua esibizione non è stata visibile su Rai 1, perché trasmessa proprio durante una pausa pubblicitaria. La scelta dell’host broadcaster e la posizione della Rai La notizia ha generato sorpresa e polemiche, ma la Rai ha subito chiarito quanto accaduto attraverso fonti ufficiali citate da Adnkronos: si è trattato di una scelta del host broadcaster, ovvero l’emittente svizzera SRG SSR, responsabile dell'organizzazione dell’edizione 2025. La performance di Hunziker rientrava infatti nell’interval act, un segmento di spettacolo previsto tra le esibizioni ufficiali, pensato per intrattenere il pubblico in sala mentre le tv collegate trasmettevano gli spot pubblicitari. In quel frangente, la Rai non aveva alcun margine decisionale sulla programmazione e si è semplicemente adeguata al format stabilito dall’organizzazione centrale. Nonostante la mancata visibilità in diretta TV, il gesto di Hunziker resta un tributo apprezzato a una delle canzoni italiane più conosciute e amate nel mondo, inserito in un contesto internazionale di grande rilievo.

