Ascensore precipita in un condominio a Torre del Greco: feriti padre, madre e due figli

Paura nella serata di ieri a Torre del Greco, in provincia di Napoli, dove un ascensore è precipitato con quattro persone a bordo. L'incidente è avvenuto in un palazzo di via Madonna del Principio: la cabina è caduta dal terzo al primo piano prima di essere bloccata dal cavo di emergenza, che ha evitato conseguenze ancora più gravi.

Feriti i quattro occupanti: famiglia ricoverata in ospedale

A bordo dell’ascensore si trovavano un padre, una madre e i loro due figli. Tutti sono rimasti feriti, seppur in modo non grave, e sono stati soccorsi dal personale del 118 e dai vigili del fuoco. Attualmente risultano ricoverati tra l’Ospedale del Mare e il Cardarelli di Napoli. I quattro sono sotto choc per l’accaduto, ma le loro condizioni non destano preoccupazione.

Le cause dell’incidente sono in fase di accertamento. Determinante l’intervento del cavo di emergenza, che ha frenato la caduta e probabilmente ha evitato una tragedia. Sul posto sono intervenute anche le forze dell’ordine per i rilievi tecnici e le verifiche sulla manutenzione dell’impianto.