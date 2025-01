Massa, nave cargo Guang Rong si schianta contro il pontile: indagini in corso e rischio ambientale

Nella serata di martedì 28 gennaio 2025, la nave cargo cipriota Guang Rong, lunga oltre 100 metri, si è schiantata contro il pontile di Marina di Massa, causando il crollo parziale della struttura. L'equipaggio, composto da 13 persone di origine cinese, è stato tratto in salvo senza riportare ferite.

Le prime ricostruzioni indicano che l'incidente è avvenuto a causa del forte vento e del mare agitato, che hanno fatto perdere il controllo dell'imbarcazione al comandante. La nave, adibita al trasporto di detriti, era uscita dal porto di Marina di Carrara in serata quando è rimasta in balia del mare.

La Procura di Massa ha aperto un'inchiesta per naufragio, disponendo il sequestro dell'imbarcazione per consentire le indagini preliminari e verificare eventuali responsabilità.

C'è preoccupazione per possibili conseguenze ambientali, poiché la nave trasporta 102 tonnellate di gasolio. Il sindaco di Massa, Francesco Persiani, ha dichiarato: "Ancora non siamo in grado di dare una risposta precisa, ma temiamo che in effetti una parte di carburante sia finita in acqua".

Le autorità competenti, tra cui la Guardia Costiera e i Vigili del Fuoco, stanno monitorando la situazione per valutare l'entità dei danni e prevenire rischi ambientali. Un elicottero della Guardia Costiera sorvola l'area per controllare eventuali sversamenti di carburante.

Il pontile di Marina di Massa, noto punto di riferimento turistico, ha subito danni significativi, con la parte terminale della struttura gravemente compromessa. Le autorità locali stanno valutando le misure necessarie per la messa in sicurezza e il ripristino dell'area.

Le operazioni di rimozione della nave e la valutazione dei danni potrebbero richiedere diversi giorni. Le autorità locali, insieme agli esperti del settore, stanno coordinando le operazioni per garantire che il processo avvenga in totale sicurezza, riducendo al minimo i rischi per l'ambiente marino e per la navigazione nella zona.

La comunità locale è scossa dall'accaduto, esprimendo preoccupazione per l'impatto sull'ambiente marino e sulle attività portuali. Le indagini proseguiranno per determinare le cause esatte dell'incidente e le eventuali responsabilità.

