Robert Francis Prevost, chi è Papa Leone XIV: il primo Pontefice americano nella storia della Chiesa

Home / Social News / Robert Francis Prevost, chi è Papa Leone XIV: il primo Pontefice americano nella storia della Chiesa

L'8 maggio 2025, alle 18:08, la fumata bianca dalla Cappella Sistina ha annunciato l'elezione del 267º Papa della Chiesa cattolica: il cardinale statunitense Robert Francis Prevost, che ha scelto il nome di Leone XIV.

Nato a Chicago il 14 settembre 1955, Prevost è il primo Papa americano e il primo appartenente all'Ordine di Sant'Agostino a salire al soglio pontificio. Con un passato da missionario in Perù per oltre un decennio, ha servito come vescovo di Chiclayo e, dal 2023, è stato prefetto del Dicastero per i Vescovi e presidente della Pontificia Commissione per l'America Latina.

L'elezione è avvenuta al quarto scrutinio del secondo giorno di conclave, con il consenso di almeno due terzi dei 133 cardinali elettori.

Affacciandosi dalla Loggia delle Benedizioni in Piazza San Pietro, Papa Leone XIV ha salutato i fedeli con le parole: "La pace sia con tutti voi. Fratelli e sorelle carissimi, questo è il primo saluto del Cristo risorto, il buon pastore che ha dato la vita per il gregge di Dio. Anche io vorrei che questo saluto di pace raggiungesse le vostre famiglie, tutte le persone, a tutti i popoli, a tutta la terra, la pace sia con voi".

Ha poi espresso gratitudine al suo predecessore, Papa Francesco, ricevendo applausi dalla folla. In spagnolo, ha rivolto un pensiero alla diocesi peruviana di Chiclayo, dove ha svolto il suo ministero per molti anni.

L'elezione di Leone XIV è stata accolta con entusiasmo a livello internazionale. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato: "Congratulazioni al cardinale Robert Francis Prevost, appena nominato Papa. È un grande onore sapere che è il primo Pontefice americano".

La scelta del nome Leone XIV richiama i predecessori che hanno portato questo nome, noti per il loro impegno nella riforma della Chiesa e nel dialogo con il mondo moderno.

Con l'elezione di Papa Leone XIV, la Chiesa cattolica inaugura una nuova fase, segnando un momento storico con la nomina del primo Pontefice proveniente dagli Stati Uniti.

Nuovo Papa eletto in tempo record: solo 4 scrutini per la fumata bianca

L’elezione del nuovo Papa, successore di Francesco, è avvenuta dopo appena 4 scrutini, rendendola una delle più rapide negli ultimi 150 anni.

Conclave, ancora nessun Papa: anche la seconda fumata è nera

Prosegue senza esito l’elezione del nuovo Papa dopo la morte di Francesco, avvenuta lo scorso 21 aprile.

Conclave, secondo giorno: attesa per le fumate e possibile elezione del nuovo Papa

Oggi è il secondo giorno di Conclave per l’elezione del nuovo Papa. Dopo la prima fumata nera di ieri, i 133 Cardinali elettori tornano oggi nella Cappella Sistina per proseguire le votazioni che porteranno al 267° Pontefice della Chiesa cattolica.