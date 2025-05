Papa Leone XIV guida il suo primo Regina Coeli: attesi 150mila fedeli a San Pietro

Home / Social News / Papa Leone XIV guida il suo primo Regina Coeli: attesi 150mila fedeli a San Pietro

Oggi, domenica 11 maggio, alle ore 12, Papa Leone XIV guiderà per la prima volta la preghiera del Regina Coeli dalla loggia centrale della Basilica di San Pietro. Si prevede l’arrivo di circa 150mila fedeli provenienti da tutto il mondo per partecipare a questo momento solenne.

Maxi-schermi, forze dell’ordine e volontari per accogliere i pellegrini

Per garantire la sicurezza dell’evento, è stato disposto un ampio schieramento di forze dell’ordine, soccorritori e volontari della protezione civile. Saranno installati maxi-schermi per consentire ai fedeli di seguire la preghiera anche a distanza.

Ieri Papa Leone XIV ha fatto visita a sorpresa al Santuario della Madonna del Buon Consiglio a Genazzano, nei pressi di Roma. Al rientro, si è recato alla Basilica di Santa Maria Maggiore per un momento di preghiera davanti alla tomba di Papa Francesco e all’icona della Vergine Salus Populi Romani.

Il significato del nome Leone XIV e il richiamo al Concilio Vaticano II

In mattinata, dalle 10 alle 12, il Pontefice ha incontrato i cardinali nell’Aula nuova del Sinodo, dove ha illustrato le ragioni della scelta del suo nome. Papa Leone XIV ha dichiarato di voler proseguire il cammino tracciato dal Concilio Vaticano II, sottolineando l’importanza dell’annuncio cristocentrico, della conversione missionaria, della collegialità e della sinodalità.

Ha ricordato anche l’influenza di Papa Leone XIII, il cui pontificato affrontò le sfide della prima rivoluzione industriale con l’Enciclica Rerum Novarum. Oggi, ha spiegato, la Chiesa deve rispondere alle nuove sfide legate alla rivoluzione tecnologica e all’intelligenza artificiale, con particolare attenzione alla dignità umana, alla giustizia e al lavoro.

Prossimi appuntamenti ufficiali di Papa Leone XIV

Domani, Papa Leone XIV incontrerà la stampa mondiale in Aula Paolo VI. Il 16 maggio è previsto l’incontro con il Corpo Diplomatico. Domenica 18 maggio alle ore 10, si terrà la messa di intronizzazione in piazza San Pietro.

Il 20 maggio il Papa prenderà possesso della Basilica Papale di San Paolo Fuori le Mura, mentre il giorno successivo, il 21, terrà la sua prima Udienza Generale. Il 24 maggio incontrerà la Curia Romana e i dipendenti vaticani. Il 25 guiderà nuovamente il Regina Coeli e prenderà possesso delle Basiliche Papali di San Giovanni in Laterano e di Santa Maria Maggiore.

Video L’annuncio ed il discorso del nuovo Papa Leone XIV. Il commento di Mentana Video L’annuncio ed il discorso del nuovo Papa Leone XIV. Il commento di Mentana

