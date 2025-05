Finlandia, tragico scontro tra elicotteri: 5 vittime nei pressi di Eura

Due elicotteri partiti da Tallinn e diretti a Piikajärvi si sono scontrati in volo nei pressi di Eura, in Finlandia, causando la morte di cinque persone. L’incidente, avvenuto durante un trasferimento privato, rappresenta una tragedia che ha scosso la regione nel sud-ovest del Paese.

Un grave incidente aereo ha causato la morte di cinque persone in Finlandia, dove due elicotteri si sono scontrati in volo nei pressi dell'aeroporto di Eura, nella parte sud-occidentale del Paese. Il drammatico evento è avvenuto durante un trasferimento privato e ha coinvolto velivoli partiti da Tallinn, capitale dell’Estonia. Decollati da Tallinn e diretti a Piikajärvi I due elicotteri, secondo quanto riportato dai media finlandesi, erano diretti a Piikajärvi, località situata a pochi chilometri dal luogo dell’impatto. A bordo del primo velivolo viaggiavano tre persone, mentre il secondo trasportava due passeggeri. Le vittime sarebbero uomini d’affari, ma le identità non sono state ancora ufficialmente comunicate. Le autorità locali hanno confermato che non ci sono superstiti. Le indagini sono in corso per chiarire la dinamica dello scontro e le eventuali cause tecniche o ambientali che potrebbero aver contribuito all’incidente.

