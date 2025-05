Roma, due morti in una falegnameria a Ottavia: indagini sulla sparatoria

Due uomini sono morti in seguito a una sparatoria avvenuta all'interno di una falegnameria in via della Stazione di Ottavia, a Roma. A scoprire i corpi è stato il titolare dell'attività, che ha immediatamente allertato la polizia dopo aver trovato una scena drammatica.

Tragedia a Roma: uomo ucciso sul colpo, il secondo muore poco dopo

Il proprietario, entrando nel locale, ha rinvenuto un uomo riverso a terra con evidenti ferite d’arma da fuoco alla testa e alla schiena. Poco distante, un secondo uomo era ancora vivo ma gravemente ferito. I soccorsi del 118 sono giunti rapidamente sul posto, ma per il ferito non c'è stato nulla da fare: è morto poco dopo l’arrivo dei medici.

Le indagini sono in corso: sul posto sono intervenuti gli agenti della squadra mobile e della polizia scientifica, impegnati a ricostruire la dinamica esatta dei fatti e il movente del delitto. L'intera zona è stata transennata per consentire i rilievi e raccogliere elementi utili all’inchiesta.