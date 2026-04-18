Covo, sparatoria nella notte davanti a un luogo di preghiera: due morti

Due uomini di origine indiana sono stati uccisi a colpi di pistola a Covo, nel Bergamasco, durante la notte. L’agguato è avvenuto davanti a un capannone usato come luogo di preghiera, mentre gli autori si sono dati alla fuga.

Una sparatoria ha sconvolto la notte a Covo, in provincia di Bergamo, dove due uomini sono stati uccisi a colpi di pistola. I fatti si sono verificati all’esterno di un capannone utilizzato come spazio di preghiera, trasformato in scena di un agguato mortale.

Secondo le prime informazioni raccolte dagli investigatori, sarebbero stati esplosi diversi colpi d’arma da fuoco. Le vittime, entrambe di nazionalità indiana, sono decedute sul posto prima dell’arrivo dei soccorsi.

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Alcune persone coinvolte nella sparatoria sarebbero riuscite a fuggire subito dopo gli spari. Le forze dell’ordine hanno avviato le ricerche per rintracciare i responsabili e ricostruire quanto accaduto.

La Procura di Bergamo ha aperto un’indagine per chiarire dinamica e movente del duplice omicidio. Gli inquirenti stanno raccogliendo testimonianze e analizzando ogni elemento utile per definire il contesto in cui è maturato l’agguato.