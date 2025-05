Melissa Satta tra amore, famiglia e serenità: Berrettini resterà nel cuore, il divorzio da Boateng è stato il mio dolore più grande

Melissa Satta, tra amore, famiglia e serenità, condivide a Verissimo il suo percorso di rinascita. Dopo il dolore della separazione da Boateng e la nascita di Maddox, ha trovato equilibrio con Carlo Gussalli Beretta, con cui ha ufficializzato la relazione. Un nuovo inizio di serenità e stabilità.

Ospite a Verissimo, Melissa Satta ha raccontato il nuovo equilibrio raggiunto accanto a Carlo Gussalli Beretta, con cui ha ufficializzato la relazione nel giugno scorso. Dopo anni turbolenti segnati dalla separazione da Kevin-Prince Boateng, padre di suo figlio Maddox, la showgirl ha ritrovato stabilità e felicità. “Con Carlo è tutto semplice, non abbiamo mai litigato” "Con Carlo non abbiamo mai discusso in un anno di relazione. Amo la nostra quotidianità, la nostra vita tranquilla e familiare", ha detto Melissa, raccontando di come si siano conosciuti da single iniziando con alcuni messaggi. "All’inizio ero diffidente, ma lui ha saputo conquistarmi", ha confessato. Vivo giorno per giorno. Carlo è più giovane e magari in futuro desidererà qualcosa di diverso, ma non voglio fare progetti ora". Il rapporto con Maddox e il dolore del divorzio La showgirl ha parlato anche del legame con Maddox, nato dal matrimonio con Boateng: "Con lui ho un bellissimo rapporto, basato sulla fiducia. Sa che esistono i fidanzamenti e che ci si può voler bene anche se le cose non vanno". Riguardo al tennista Matteo Berrettini, con cui la relazione è terminata nel 2024, Melissa ha affermato: "Resterà sempre nei nostri cuori. Gli vogliamo bene e gli auguriamo il meglio", includendo anche il pensiero del figlio. Infine, la Satta ha parlato apertamente del suo passato con Boateng: "I rapporti tra noi sono sempre stati sereni, ma il divorzio è stato il dolore più grande della mia vita. Nonostante tutto, manteniamo un rapporto tranquillo".

