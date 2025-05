Mara Venier in lacrime prima della diretta: Ultimamente faccio molta fatica

Mara Venier in lacrime prima della diretta: Ultimamente faccio molta fatica

Mara Venier ha vissuto un momento di forte commozione durante un incontro al Salone del Libro di Torino con Fabio Fazio e Luciana Littizzetto. La conduttrice di Domenica In ha parlato con sincerità del periodo complesso che sta affrontando, lasciando trasparire le sue difficoltà emotive, senza entrare nei dettagli. Al centro delle sue preoccupazioni ci sarebbe la salute del marito Nicola Carraro, recentemente ricoverato per problemi importanti. "Faccio fatica, ma poi si accende quella luce rossa" La domanda di Luciana Littizzetto su come riesca a lavorare nonostante le difficoltà personali ha toccato profondamente Mara Venier. "Faccio un po' fatica a rispondere a questa domanda", ha detto visibilmente provata. "Da mesi faccio fatica. Poi si accende quella luce rossa e dimentico tutto, magari ho pianto due minuti prima". Venier ha spiegato come l’affetto dello studio e del pubblico le dia la forza per continuare: "Quando hai un problemone, l'emozione arriva. Sono andata in onda anche con un piede rotto, ma ci sono cose ben più gravi di un piede o della febbre. Il lavoro aiuta". La conduttrice non ha specificato i dettagli, ma la situazione sembra legata alle condizioni di Nicola Carraro. Proprio in questi giorni, il produttore è stato dimesso dall’ospedale San Raffaele di Milano ed è tornato a casa. Sui social, Carraro ha raccontato la sua condizione: "Una combinazione micidiale tra ernia del disco e problemi ai polmoni mi ha steso", aveva spiegato, mostrando per la prima volta la sua carrozzina.

