Roma, neonato partorito e gettato nel water: arrestata 29enne a Montecompatri

Ha partorito in casa di amici e ha ucciso il neonato gettandolo nel water. La vicenda si è consumata a Montecompatri, in provincia di Roma. La protagonista è una donna di 29 anni, di origini nigeriane, arrestata dagli agenti della Polizia di Stato in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere.

Il parto segreto e la tragica scoperta

I fatti risalgono allo scorso ottobre. La donna si era recata in ospedale lamentando forti dolori. I medici, accorgendosi che aveva appena partorito, hanno allertato immediatamente la polizia. Sono così partite le indagini condotte dalla squadra mobile del commissariato di Frascati, sotto il coordinamento della Procura di Velletri.

Secondo quanto ricostruito, la 29enne era incinta alla venticinquesima settimana quando si è recata a casa di amici, a Montecompatri. Qui, in bagno, ha dato alla luce il piccolo e lo ha poi ucciso gettandolo nello scarico del water.

Il ritrovamento e l'arresto

Il corpicino del neonato è stato rinvenuto alcuni giorni dopo, in un tombino collegato al sistema di scarico dell’abitazione. I risultati degli esami del DNA hanno confermato la maternità, portando all’arresto della donna.

I due figli maggiori della 29enne sono stati temporaneamente affidati ai familiari, in attesa di ulteriori provvedimenti da parte delle autorità competenti.