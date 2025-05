Verissimo, ospiti e interviste del weekend: da Alex Britti a Giovanni Allevi

Nuovo doppio appuntamento con Verissimo, il talk show condotto da Silvia Toffanin, in onda oggi sabato 17 maggio alle 16:30 e domenica 18 maggio sempre alle 16:30 su Canale 5. Gli ospiti di sabato 17 maggio Nel primo appuntamento del weekend, Silvia Toffanin accoglie Alex Britti, che ripercorrerà la sua carriera musicale tra successi e nuovi progetti. Spazio poi a Melissa Satta, che racconterà la sua ritrovata serenità personale, e a Samanta Togni, pronta a condividere un nuovo capitolo della sua vita. In studio anche Nicolò, il giovane talento appena eliminato dal serale di Amici, e Antonia Salzano Acutis, madre di Carlo Acutis, il ragazzo morto nel 2006 a soli 15 anni e oggi destinato a diventare il primo santo millennial. Momento familiare con i ballerini Virna Toppi e Nicola Del Freo, che presenteranno la loro piccola Asia al pubblico di Canale 5. Le interviste di domenica 18 maggio Domenica sarà il turno di Giovanni Allevi, protagonista di un'intervista toccante in cui ripercorrerà le difficoltà e le battaglie vissute negli ultimi anni. Per la prima volta ospite a Verissimo, Alessandra Mastronardi parlerà della sua carriera e della nuova serie Doppio Gioco, in arrivo in prima serata su Canale 5. In studio anche Alessandra Amoroso, che racconterà la gioia della sua prima gravidanza, e Anna Tatangelo, tornata con un nuovo singolo intitolato Inferno. A chiudere la puntata, i super finalisti di Amici 2024: Antonia, TrigNO, Francesco, Alessia e Daniele, protagonisti della finalissima di domenica sera su Canale 5.

