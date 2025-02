Verissimo: gli ospiti e le interviste del weekend su Canale 5

Verissimo, il popolare talk show di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin, torna questo fine settimana con due nuovi appuntamenti ricchi di ospiti illustri. Le puntate andranno in onda sabato 1 febbraio alle 16:30 e domenica 2 febbraio alle 16:00.

Sabato 1 febbraio, Andrea Rizzoli presenterà in esclusiva il suo libro "Non ci sono buone notizie", un diario intimo che racconta l'anno più difficile vissuto da sua madre, l'attrice Eleonora Giorgi, e dalla loro famiglia, a partire dalla diagnosi del tumore al pancreas. Per la prima volta a Verissimo, il campione di scherma Tommaso Marini condividerà la sua esperienza tra rigore sportivo ed estro creativo. Inoltre, verrà raccontata la profonda amicizia tra Thais Wiggers e Juliana Moreira. Nikita Pelizon, vincitrice della settima edizione del "Grande Fratello Vip", parlerà del suo periodo delicato, mentre Ana Laura Ribas discuterà della sua nuova fase di vita lontana dalla televisione.

Domenica 2 febbraio, Silvia Toffanin accoglierà Eleonora Giorgi, che sta affrontando con grande coraggio la battaglia contro il tumore al pancreas. In studio, si esplorerà il rapporto speciale tra Orietta Berti e Fabio Rovazzi, entrambi super giurati del talent "Io Canto Senior". La showgirl Federica Nargi condividerà la sua grinta e determinazione, mentre Eva Henger parlerà del suo percorso di vita. Manuela Arcuri sarà presente insieme a suo figlio Mattia, e Luca Calvani, concorrente eliminato dal "Grande Fratello", racconterà la sua esperienza.

Per chi desidera rivedere le interviste e i momenti salienti delle puntate, Verissimo è disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity.

