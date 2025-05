Giorgia Meloni accolta a Tirana, Edi Rama si inginocchia: Edi, smettila!

Giorgia Meloni è arrivata a Tirana per partecipare al vertice della Comunità Politica Europea ed è stata protagonista di un siparietto insolito con il primo ministro albanese Edi Rama. Appena scesa dall’auto, la presidente del Consiglio è stata accolta da Rama che, ancora una volta, si è inginocchiato davanti a lei in segno di saluto.

Meloni ironizza sul gesto: “Lo fa per sembrare alto come me”

La scena si è svolta in piazza Skanderbeg, sotto gli occhi di giornalisti e fotografi. Non è la prima volta che Rama si esibisce in questo gesto: già a gennaio, durante un incontro ad Abu Dhabi, aveva salutato Meloni inginocchiandosi. Anche questa volta la premier italiana ha reagito con ironia, sorridendo e dicendo: “Edi, no… La devi smettere. Lo fa per sembrare alto come me”.

Poco prima, rivolgendosi a Rama, aveva scherzato: “Solo quando siamo da soli”. Il gesto ha suscitato curiosità e divertimento tra i presenti, diventando rapidamente virale sui social e nelle cronache del vertice europeo.