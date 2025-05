Capcom Fighting Collection 2, disponibile ora

Capcom Fighting Collection 2 - Trailer di lancio

https://www.youtube.com/watch?v=IB6z33AZfvA

Dai crossover più amati ai combattimenti 3D, i giocatori possono ora rivisitare otto leggendari giochi di combattimento conCapcom Fighting Collection2, disponibile in formato digitale per Nintendo Switch, PlayStation4, PC tramite Steam e Xbox One, a partire da oggi!

Capcom Fighting Collection 2combina otto giochi in un'unica raccolta, caratterizzata

classici e picchiaduro preferiti dai fan, tra cui:

Capcom vs. SNK: Millennium Fight 2000 Pro – I mondi si scontrano nel primo capitolo della serie crossover Capcom vs. SNK! Da Ryu e Kyo, a Chun-Li e Mai, forma squadre con i tuoi eroi preferiti e combatti!

Capcom vs. SNK 2: Mark of the Millennium 2001 – Capcom e SNK si uniscono per un altro scontro del millennio! Trova la tua strada verso la vittoria con 6 diversi sistemi tra cui scegliere e crea la tua strategia di combattimento assegnando un rapporto (forza) ai membri della tua squadra con il Sistema di Rapporto Libero!

Pietra del potere : lancia oggetti contro i nemici, scatena calci rotanti dai pilastri, spara bazooka, lancia avversari e molto altro in questo titolo di combattimento e azione in 3D!

Power Stone 2 – Il classico gioco d'azione acrobatico si basa sul suo gameplay innovativo e intuitivo in questo sequel battle royale per 4 giocatori! La posta in gioco può cambiare in qualsiasi momento con l'ambiente interattivo in continua evoluzione, il che significa che la vittoria non è mai definitiva!

Project Justice – Una storia intensa si svolge nel campus liceale di questo picchiaduro 3D. Questo sequel di Rival Schools assicura che la giustizia sia fatta con i suoi combattimenti a squadre 3 contro 3! Devasta gli avversari con tecniche alimentate dalla tua fiducia nei tuoi amici!

Capcom Fighting Evolution – Street Fighter II , Street Fighter III , Street Fighter Alpha , Darkstalkers e Red Earth si scontrano nel crossover definitivo tra i picchiaduro 2D di Capcom! Ogni personaggio rappresenta il sistema di combattimento del rispettivo gioco, in una sfida di abilità!

Street Fighter Alpha 3 UPPER – La versione Upper dell'ultimo capitolo di Street Fighter Alpha 3 ! Scegli il tuo stile di combattimento preferito e preparati a combattere!

Plasma Sword: Nightmare of Bilstein– Il gioco di combattimento 3D Star Gladiator torna per un sequel avvincente! Combatti nei panni di un eroe galattico brandendo una spada alimentata al plasma. Usa gli attacchi per sopraffare o devastare brevemente i tuoi avversari con uno spettacolo mozzafiato. L'avvincente storia che si dipana nei filmati è imperdibile!

E non dimenticate di dare un'occhiata albundle Capcom Fighting Collection 1 & 2, disponibile in formato digitale su Nintendo Switch, PlayStation 4, PC tramite Steam e Xbox One! Scoprite 18 leggendari titoli della storia dei picchiaduro di Capcom!

Capcom Fighting Collection 2include una serie di nuove funzionalità, tra cui:

Esperienza online straordinaria: per partite casuali o competitive, la funzionalità online è disponibile in tutti i titoli, con netcode di rollback per un'esperienza di gioco online più fluida!

Combatti online: i giocatori possono competere contro amici e compagni di combattimento da tutto il mondo in partite casuali, classificate e personalizzate, oltre alla nuovissima sfida del punteggio più alto!

Paesaggi sonori appena remixati: seleziona il tuo stile sonoro preferito inCapcom vs. SNK 2: Mark of the Millennium 2001, Power Stone 2eProject Justicecon i nuovissimi brani "Ver.2K25" creati appositamente per questa collezione. Ogni traccia è persino riproducibile durante le partite online!

La pratica rende perfetti: disponibile in tutti i titoli, la modalità allenamento è perfetta sia per i nuovi giocatori che per i veterani, con tantissime opzioni di personalizzazione per mettere a punto la sessione di allenamento perfetta.

Gallerie: esplora gallerie di musica e arte con concept art nuovi e mai visti prima, documenti di progettazione, carte originali dei videogiochi arcade e molto altro!

Personalizza ogni battaglia: perfeziona caratteristiche specifiche della tua esperienza di gioco tramite le impostazioni EX specifiche per ogni gioco, le azioni speciali con un solo pulsante, la difficoltà regolabile, i filtri di visualizzazione che inducono nostalgia, la personalizzazione dei pulsanti e molto altro.

Salvataggi a metà partita: ora aggiunti per salvare i progressi.

Supporto linguistico ampliato: saranno supportate 14 lingue, tra cui inglese, spagnolo latinoamericano, portoghese brasiliano, giapponese, francese, italiano, tedesco, spagnolo castigliano, russo, polacco, coreano, cinese semplificato, cinese tradizionale e arabo!

Aggiornamenti aggiuntivi: più versioni del gioco, personaggi nascosti ora disponibili, varie opzioni di risoluzione, modalità Versus offline, Fighter Awards, miglioramenti della qualità della vita aggiunti in tutti gli otto giochi e molto altro!

Informazioni suCapcom Fighting Collection 2

Capcom Fighting Collection2 è ora disponibile su Nintendo Switch™, PlayStation®4, PC tramite Steam e Xbox One! Combinando classici di grande impatto comeCapcom vs. SNK 2: Mark of the Millennium 2001con picchiaduro amati dai fan comePower Stone 2in un unico pacchetto,Capcom Fighting Collection 2offre un'ampia gamma di nuove funzionalità, tra cui il gioco online e aggiornamenti per tutti gli otto giochi!