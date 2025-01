DreadOut Remastered Collection è ora disponibile

Il terrore arriva sulle console domestiche con l'uscita odierna di DreadOut Remastered Collection su Nintendo Switch e PlayStation 4/5. Pubblicato dall'editore con sede a Singapore Soft Source Publishing in collaborazione con lo sviluppatore Digital Happiness, questa versione consente ai giocatori di rivivere questo classico horror indonesiano nella sua interezza, portando con sé la versione originale e il seguito DreadOut: Keepers of the Dark.Sopravvivi al terrore e acquista subito DreadOut Remastered Collection a $ 29,99 su Nintendo Switch e PlayStation 4/5.

Informazioni sulla collezione rimasterizzata di DreadOut

DreadOut Remastered Collection include l'originale cult DreadOut e DreadOut: Keepers of the Dark.DreadOutQuando un gruppo di studenti delle scuole superiori si è smarrito da una gita, Quando un gruppo di studenti delle scuole superiori si è smarrito da una gita, si imbattono in qualcosa di inaspettato; una città dimenticata da tempo, intrappolata in uno stato di sonno. Quella che sembrava una passeggiata innocente si trasforma in un disastro quando la città rivela i suoi oscuri e terribili segreti.DreadOut: I custodi dell'oscuritàAmbientato nell'universo di DreadOut , aiuta Linda a navigare nel Regno dello Specchio; un portale di mondi che si collega a 8 domini infestati pronti ad accoglierla.