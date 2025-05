Kimi Antonelli: arriva il Funko Pop dedicato al campione di Formula Uno!

Funko , marchio leader nella cultura pop, ha annunciato oggi l'ampliamento della sua partnership con il team Mercedes AMG Petronas di Formula 1 con una nuovissima figure Pop! in vinile dedicata a Kimi Antonelli. Questa nuova release, in collaborazione con il team Mercedes AMG Petronas di Formula 1, rafforza ulteriormente la presenza di Funko nel mondo delle corse e il suo impegno verso community di fan sempre più ampie, in particolare nel settore sportivo. Con prevendite disponibili dal 15 maggio, il Pop! Kimi Antonelli raffigura il giovane pilota italiano con indosso la sua tuta ufficiale del team Mercedes AMG Petronas di Formula 1. Questo pezzo da collezione è imperdibile per fan e collezionisti, valorizzando perfettamente uno dei piloti più promettenti del panorama automobilistico. “L’impatto globale del motorsport, l’eredità iconica del team Mercedes-AMG Petronas di Formula 1 e la passione straordinaria dei suoi tifosi mettono in luce l’inarrestabile slancio culturale che circonda il mondo delle corse” ha dichiarato Said Lucy Salisbury, Director, Group Licensing & Retail Strategy of Funko EMEA. “Siamo davvero entusiasti di poter offrire sempre di più a questa community di appassionati attraverso la nostra collaborazione con il team Mercedes-AMG Petronas di Formula 1 e di ampliare la nostra linea Pop! Racing”. Per maggiori informazioni e rimanere sempre aggiornati sulle ultime novità Pop! è disponibile il sito ufficiale Funkoeurope.com

