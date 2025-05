KIOXIA è al COMPUTEX 2025

Leader del settore con le sue innovazioni e tecnologie rivoluzionarie KIOXIA Taiwan presenterà le sue più recenti tecnologie di memoria flash e le sue soluzioni di unità a stato solido (SSD) al COMPUTEX Taipei 2025, dal 20 al 23 maggio presso il Taipei Nangang Exhibition Center. Lo stand X0001 di KIOXIA Taiwan sarà situato al 3° piano del padiglione 2, nell’area Semiconductor & Hospitality Suites. L'esposizione presenterà non solo i prodotti e le soluzioni KIOXIA, ma anche soluzioni collaborative per mostrare la posizione di rilievo di KIOXIA nel settore e nell'era guidata dall'intelligenza artificiale. I visitatori potranno scoprire una serie di entusiasmanti innovazioni e tecnologie all’avanguardia. Frontiera delle soluzioni di memoria Con il rapido avanzamento dell'intelligenza artificiale e la diffusione di ogni tipo di applicazione, la quantità dei dati generati è in costante crescita e la memoria flash sta assumendo un ruolo sempre più centrale. Per KIOXIA, che dispone di un ampio portafoglio di prodotti di memoria flash e soluzioni SSD, lo sviluppo della sua tecnologia di memoria flash è una priorità ancora più strategica. Ai visitatori verrà presentata la tecnologia di memoria flash in continua evoluzione di KIOXIA, tra cui l'innovativa architettura CMOS directly Bonded to Array (CBA) presente in BiCS FLASH di ottava generazione. Soluzioni SSD per il settore aziendale La generazione e la conservazione dei dati sono ormai fondamentali in un'ampia gamma di applicazioni, poiché sono alla base di qualsiasi tipo di applicazione e scenario. Le unità SSD di KIOXIA continuano a evolversi per rispondere a queste crescenti esigenze. KIOXIA presenterà ai visitatori l'ultima novità della linea di prodotti SSD di punta per il settore aziendale: l'SSD della serie KIOXIA LC9. L'SSD della serie KIOXIA LC9 è una SSD NVMe da 122,88 terabyte (TB) con un fattore di forma da 2,5 pollici ed è la prima SSD costruita con la tecnologia di memoria flash 3D BiCS FLASH™ di ottava generazione dell'azienda, basata su die QLC da 2 terabit (Tb). L'SSD della serie KIOXIA LC9 è progettata per applicazioni di intelligenza artificiale generativa. È costruita per offrire un'elevata capacità e fornisce un'interfaccia PCIe 5.0 con capacità a doppia porta per la tolleranza ai guasti e la connessione simultanea a più sistemi di elaborazione. L'SSD della serie KIOXIA LC9 integra la tecnologia KIOXIA AiSAQ™ recentemente annunciata, pensata per potenziare le prestazioni RAG (Retrieval Augmented Generation) in modo scalabile e memorizzando gli elementi del database vettoriale su SSD anziché su DRAM. KIOXIA, insieme ai suoi partner, presenterà allo stand l'SSD a banda larga di KIOXIA con interfaccia ottica (Broadband Optical SSD), illustrandone il funzionamento operativo con l’interfaccia PCIe 5.0 ad alta velocità. Nei centri dati ecologici di nuova generazione, come alternativa all'interfaccia con cablaggio elettrico a banda ottica e larga, l'SSD ottica aumenta significativamente la distanza fisica tra i componenti essenziali, ad esempio CPU e SSD, mantenendo al contempo l'efficienza energetica e l'elevata qualità del segnale. Contribuisce inoltre a rendere più flessibile ed efficiente la progettazione dei sistemi dei data center, rispondendo alle sfide poste dalla crescente diversificazione digitale e dall’evoluzione dell’IA generativa, che richiedono elaborazioni dati complesse, ad alto volume e ad alta velocità. Soluzioni di memoria personale Oltre a migliorare i progressi del settore, KIOXIA si impegna anche a supportare gli utenti privati nella creazione di ricordi indimenticabili in ogni aspetto della loro vita quotidiana. Nel segmento delle SSD interne personali, KIOXIA presenterà l'ultima SSD PCIe Gen5 tradizionale, la serie EXCERIA PLUS G4 che offre velocità di lettura fino a 10.000 MB/s. Questo modello bilancia prestazioni elevate, efficienza energetica e convenienza, risultando ideale per i consumatori che vogliono fare un upgrade a piattaforme di nuova generazione. Anche la serie KIOXIA EXCERIA PLUS G2 Portable SSD, vincitrice del Red Dot Design Award 2025 e del Good Design Award 2024, sarà presente allo stand KIOXIA. Questa serie è caratterizzata da un design compatto, elegante e portatile, adatta quindi a chi è sempre in movimento, pur mantenendo le prestazioni e l'efficienza della dissipazione del calore. Inoltre, per le soluzioni di schede di memoria microSD, KIOXIA sta attualmente sviluppando prodotti che supportano modalità di trasferimento dati più veloci. Si prevede che le schede di memoria microSD EXCERIA G3 e EXCERIA PLUS G3 saranno le prime a supportare velocità di trasferimento dati superiori. Queste schede riducono significativamente i tempi di trasferimento dei dati e si prevede che vengano lanciate insieme a nuovi lettori di schede compatibili. Maggiori informazioni saranno rivelate in loco. Un ecosistema collaborativo Inoltre, diversi partner di ecosistema di primo piano presenteranno congiuntamente i loro sistemi compatibili con i prodotti KIOXIA presso lo stand, per fornire ai visitatori una comprensione completa del ruolo fondamentale delle tecnologie avanzate di KIOXIA nelle attuali esigenze di intelligenza artificiale e calcolo su larga scala. Come uno dei principali produttori nel campo della tecnologia di memoria flash, KIOXIA continua a impegnarsi per migliorare le prestazioni e fornire soluzioni di memoria flash stabili e affidabili. A COMPUTEX 2025, entra e scopri le ultime innovazioni nei prodotti KIOXIA e le collaborazioni progettate per soddisfare le esigenze dell'era del calcolo in rapida evoluzione. Unisciti a noi e scopri le scintille del futuro — Make It with KIOXIA!

