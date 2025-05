MSI: Ecosistema Computex 2025

È arrivato l'appuntamento annuale con Computex e MSI non poteva non essere presente per raccontare ai visitatori da tutto il mondo le più recenti innovazioni nelle sue gamme di accessori, componensti hardware, monitor e PC desktop. Con queste novità di prodotto e con l'introduzione di nuove e migliorate soluzioni di AI, MSI è oggi in grado di offrire al mercato un ecosistema completo di prodotti per il gaming e il business.

Gli annunci, in breve:

AI : a Computex MSI ha esposto un sistema per mostrare la potenza del calcolo AI in edge; AI Robot è un assistente intelligente che permette di controllare le funzioni del MSI Center tramite linguaggio naturale; DigiME introduce MIA , assistente virtuale con AI avanzata e comunicazione interattiva;

: a Computex MSI ha esposto un sistema per mostrare la potenza del calcolo AI in edge; AI Robot è un assistente intelligente che permette di controllare le funzioni del MSI Center tramite linguaggio naturale; DigiME introduce , assistente virtuale con AI avanzata e comunicazione interattiva; Case e accessori : la serie MEG MAESTRO 900 permette ai gamer di esibire con orgoglio i propri componenti grazie al vetro temperato su re lati; il MAG PANO 130R PZ è compatibile con schede madri ATX e Micro-ATX Back-connect. Tra gli accessori, il MAG VISION LITE 12 è un display da 12,3 pollici con risoluzione 1920 x 720 pixel da installare all’interno del case o sulla scrivania. MSI ha anche annunciato un nuovo design per i dissipatori a liquido, nuovi alimentatori da 1000 w, diversi prodotti di archiviazione e la collaborazione con IRONMOUSE per una limited edition;

: la serie MEG MAESTRO 900 permette ai gamer di esibire con orgoglio i propri componenti grazie al vetro temperato su re lati; il MAG PANO 130R PZ è compatibile con schede madri ATX e Micro-ATX Back-connect. Tra gli accessori, il MAG VISION LITE 12 è un display da 12,3 pollici con risoluzione 1920 x 720 pixel da installare all’interno del case o sulla scrivania. MSI ha anche annunciato un nuovo design per i dissipatori a liquido, nuovi alimentatori da 1000 w, diversi prodotti di archiviazione e la collaborazione con IRONMOUSE per una limited edition; GPU GeForce RTX™ serie 50: la SUPRIM TITANIUM EDITION incarna l'integrità strutturale e la leggerezza del titanio; CYCLONE VISUAL ridefinisce l'espressione visiva nel design delle schede grafiche; TWIN FROZR 2025 prosegue la tradizione di un'estetica classica, introducendo al contempo importanti innovazioni in termini di prestazioni termiche; la serie EXPERT di nuova generazione ha vinto l'iF Design Award 2025;

la SUPRIM TITANIUM EDITION incarna l'integrità strutturale e la leggerezza del titanio; CYCLONE VISUAL ridefinisce l'espressione visiva nel design delle schede grafiche; TWIN FROZR 2025 prosegue la tradizione di un'estetica classica, introducendo al contempo importanti innovazioni in termini di prestazioni termiche; la serie EXPERT di nuova generazione ha vinto l'iF Design Award 2025; Monitor business: PRO MP245PG E14 è il primo monitor business da 24 pollici targato MSI a offrire una frequenza di aggiornamento a 144Hz, abbinata alla tecnologia Adaptive-Sync per un'esperienza visiva fluida e reattiva. Il design ergonomico, il display PerfectEdge e la compatibilità HDR Ready migliorano comfort e immersione, rendendolo una soluzione versatile;

Monitor gaming : MSI ha presentato la sua nuova serie di monitor da gaming QD-OLED 2K e con refresh rate da 500hz. Potenziati dall’intelligenza artificiale, integrano AI Navigator per regolare e ottimizzare facilmente le impostazioni intelligenti MSI, offrire prestazioni elevate e un’esperienza fluida e reattiva. Inoltre, il sensore AI Care migliora il gameplay grazie al rilevamento umano in tempo reale, regolando dinamicamente le impostazioni per proteggere il monitor e migliorarne l’efficienza;

PC desktop: PRO DP80 è un desktop da 8 litri progettato per offrire performance solide in un formato ridotto, per uffici aziendali o anche spazi retail; Modern AM273QP introduce una comoda base laterale con ricarica magnetica per smartphone, integrata direttamente nel design del dispositivo; Cubi NUC AI è il mini PC più compatto della linea MSI, Cubi NUC AI+ è uno dei primi modelli a ottenere la certificazione Copilot+, che ne attesta l’ottimizzazione per l’uso con l’intelligenza artificiale avanzata;

Schede madri: la tanto attesa MEG X870E ACE torna nella serie MEG con formato ATX; MPG X870I EDGE TI WIFI e MPG B850I EDGE TI WIFI si uniscono alla famiglia MPG sulla piattaforma AM5; la MAG X870E TOMAHAWK WIFI PZ è la prima scheda madre back-connect della serie MAG; la serie MPOWER fa il suo ritorno, per la prima volta sulla piattaforma AMD.

Grazie a questa ampia selezione di prodotti, a Computex 2025 MSI si è aggiudicata il Golden Award, il Sustainable Tech Special Award, diversi premi di categoria dal programma Best Choice Award e il Red Dot Design Awards.