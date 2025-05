Piattaforme streaming in crescita, ma Netflix perde utenti e tempo di visione nel 2024

Le piattaforme di streaming a pagamento continuano ad attrarre sempre più utenti in Italia, ma Netflix registra un calo sia in termini di visitatori che di ore visualizzate. Secondo i dati dell'Osservatorio Agcom, nel dicembre 2024 i navigatori unici sulle principali piattaforme sono stati 15 milioni e 546 mila, in aumento di 453 mila rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Netflix resta in testa, ma con una flessione Nonostante sia ancora al primo posto per utenti unici mensili, Netflix ha visto una diminuzione del 5,6% rispetto al 2023, con una media di 8,2 milioni di utenti nel corso del 2024. Seguono Amazon Prime Video, con 7,2 milioni di visitatori medi (+7,8%), e Disney+, che raggiunge i 3,6 milioni (+2,4%). In crescita anche Dazn (2,2 milioni, +7%) e Now di Sky, con 1,4 milioni di utenti (+18,1%). Il tempo complessivo di visione sui servizi esclusivamente a pagamento è stato di quasi 38 milioni di ore a dicembre 2024, in calo del 5,3% rispetto allo stesso mese del 2023. Per quanto riguarda l’intero anno, Netflix è passato da 360 milioni di ore nel 2023 a 337 milioni nel 2024. Al contrario, Amazon Prime Video ha visto un incremento da 55 a 78 milioni di ore, Disney+ ha totalizzato 34 milioni di ore (+22,2%), Dazn è salito da 7 a 9 milioni, e Now da 4 a 5 milioni di ore. Crescono i dati per le piattaforme VOD gratuite Le piattaforme di video on demand gratuite hanno raggiunto 35 milioni e 188 mila navigatori unici a dicembre 2024, in leggera flessione rispetto all'anno precedente (-0,5%). I siti più visitati sono stati News Mediaset Sites (21,1 milioni), Sky TG24 (8,6 milioni) e RaiPlay (7,3 milioni). Il tempo di navigazione su queste piattaforme gratuite ha raggiunto quasi 27 milioni di ore, con un incremento del 2,1% rispetto a dicembre 2023. Anche il tempo medio trascorso per utente è salito a 46 minuti, con un aumento di circa 3 minuti rispetto all'anno precedente.

