Istat, Pil Italia: crescita nulla nel quarto trimestre 2024, +0,5% nel 2024

Nel quarto trimestre del 2024, l'Istat ha stimato che il prodotto interno lordo (Pil) dell'Italia sia rimasto invariato rispetto al trimestre precedente, mentre ha registrato un incremento dello 0,5% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

Questa stagnazione congiunturale è il risultato di una diminuzione del valore aggiunto nel settore agricolo, silvicoltura e pesca, un aumento nell'industria e una flessione nei servizi. Dal lato della domanda, si è osservato un contributo negativo della componente nazionale (al lordo delle scorte) e un apporto positivo della componente estera netta.

Per l'intero anno 2024, il Pil italiano ha registrato una crescita dello 0,5% rispetto al 2023, tenendo conto delle quattro giornate lavorative in più rispetto all'anno precedente. Si segnala che i risultati definitivi dei conti nazionali annuali per il 2024 saranno diffusi il prossimo 3 marzo, mentre quelli trimestrali coerenti con i nuovi dati annuali verranno presentati il 5 marzo.

La variazione acquisita per il 2025 risulta nulla, indicando che, sulla base delle stime attuali, non si prevede una crescita del Pil per l'anno in corso.

