Anna Tatangelo lancia Inferno: una nuova rinascita musicale e personale

Anna Tatangelo torna con un nuovo singolo, "Inferno", in uscita oggi, venerdì 16 maggio, per Artist First. La cantante racconta ad Adnkronos il suo periodo di rinascita, segnato da nuove consapevolezze personali e artistiche. “Sono entusiasta di questa uscita, ho voglia di mostrare una versione di me più evoluta e libera. Dopo anni intensi, finalmente ho ritrovato serenità”, spiega l'artista di Sora.

“Inferno”: fuoco, passione e una nuova identità

Il nuovo singolo richiama simbolicamente gli elementi del fuoco e della passione. “Il pubblico vedrà un’Anna diversa, più matura, con voglia di giocare e prendersi meno sul serio”, afferma la cantante, che definisce questo brano come l’apripista di un progetto ancora senza titolo, ricco di racconti ed emozioni. “Ne uscirà la mia versione di donna 2.0. A 18 anni sei in un modo, a 38 in un altro: oggi conosco i miei punti di forza e accetto le fragilità”.

Un album personale tra ricordi e consapevolezze

Sul piano sonoro, Anna promette un’evoluzione: “Ho cercato musicalità più contemporanee, con testi più ampi ma sempre coerenti con la mia identità. Il pubblico riconoscerà il mio stile”. Due brani dell’album le stanno particolarmente a cuore: “Egoista”, dedicato al padre, scritto in un momento delicato dopo la perdita della madre; e “Stupida”, che racconta il senso di estraneità nei momenti difficili. “Attraversare il dolore ti permette di raccontarlo con più speranza”, aggiunge.

Il rapporto con il figlio Andrea e la co-genitorialità con Gigi D'Alessio

Nella sua quotidianità, Tatangelo è anche mamma del giovane Andrea, avuto con Gigi D’Alessio. “Andrea è in piena adolescenza, è normale che sia rompiscatole. Cerco di stargli vicino con dolcezza, ma anche con fermezza. Essendo un figlio di personaggi pubblici, è sotto i riflettori, soprattutto ora che ha aperto i social”. Con Gigi, il rapporto è sereno: “Lui ha tanti impegni e altri figli, io ho l’esclusiva sulla gestione di Andrea: sono mamma, amica, e a volte anche carabiniere”.

Concerti “Tatangeles” e sogni futuri

Anna annuncia due concerti-evento: l’11 novembre alla Casa della Musica di Napoli e il 25 novembre ai Magazzini Generali di Milano. Saranno occasioni per ripercorrere la sua carriera e presentare le nuove produzioni. “Il nome ‘Tatangeles’ è stato accolto con entusiasmo, il pubblico si è sentito parte di una famiglia”.

Tra i desideri che coltiva, anche quello di tornare al Festival di Sanremo: “Mi piacerebbe tantissimo. Sanremo ha segnato tutte le tappe importanti della mia vita artistica, fin da quando avevo 15 anni”.