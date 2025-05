Novara, bimba rapita dal padre e trovata positiva alla cocaina: denunciati in tre

Novara, bimba rapita dal padre e trovata positiva alla cocaina: denunciati in tre

Una bambina di 14 mesi è stata ritrovata dalla polizia di Novara dopo essere stata sottratta al controllo della madre dal padre, un uomo straniero irregolare, senza fissa dimora e con precedenti penali. La piccola è risultata positiva alla cocaina e tre persone sono state denunciate per maltrattamenti in famiglia, abbandono di minore e lesioni personali. Sottratta alla madre dopo il parto e affidata a una tossicodipendente Le indagini sono partite dalla denuncia della madre, che ha raccontato di essere stata costretta a portare avanti la gravidanza a causa delle minacce dell’uomo, interessato a ottenere un permesso di soggiorno attraverso la nascita della bambina. Dopo alcuni mesi dalla nascita, l’uomo si è allontanato con la figlia, facendo perdere le sue tracce. Dopo mesi di ricerche, la Polizia di Stato ha rintracciato il padre all’interno di un locale notturno. Sottoposto a interrogatorio, ha ammesso di aver affidato la bambina a una terza persona: una donna pregiudicata e tossicodipendente residente nella provincia di Novara. Raggiunta l’abitazione della donna, gli agenti hanno trovato la piccola in uno stato di abbandono e scarsa igiene. Immediatamente trasferita all’ospedale Maggiore di Novara, la bambina è stata sottoposta a test clinici che hanno rilevato la presenza di cocaina nel sangue. Le autorità hanno denunciato il padre, la donna che aveva in custodia la bambina e un terzo soggetto coinvolto nella vicenda. La minore è stata affidata a una struttura protetta.

