Salerno, neonata 4 mesi positiva alla cocaina: il padre la porta via e scatta la fuga

Una drammatica scoperta scuote Salerno: una neonata di soli quattro mesi, ricoverata per un malore, risulta positiva alla cocaina. I medici dell’ospedale Ruggi d’Aragona hanno immediatamente avviato le cure, ma l’emergenza ha portato il padre a portarla via, scatenando una fuga inquietante. Un episodio che solleva gravi interrogativi sulla tutela dei più vulnerabili e sulla lotta contro gli abusi. La vicenda è ancora in evoluzione.