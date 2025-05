Mara Venier: La Rai ha perso il programma più bello con l'addio a Che Tempo Che Fa

Mara Venier esprime senza mezzi termini il suo dispiacere per la cessione di "Che Tempo Che Fa" al canale Nove, definendolo il programma di punta della Rai. Durante un incontro al Salone del Libro di Torino, la conduttrice sottolinea la condivisione di questo sentimento da parte del pubblico, evidenziando l'importanza del format nel panorama televisivo italiano.

Mara Venier non ha dubbi: con il passaggio di Che Tempo Che Fa al canale Nove, la Rai ha perso il suo programma di punta. L’affermazione è arrivata durante un incontro al Salone del Libro di Torino, dove la conduttrice ha dialogato con Fabio Fazio e Luciana Littizzetto. "Il pubblico è d’accordo con me" “Mi dispiace molto perché credo che la Rai abbia perso il più bel programma. E penso che il pubblico sia d’accordo con me”, ha detto Venier tra gli applausi del pubblico presente. Parole forti che hanno trovato eco nell’entusiasmo degli spettatori in sala. Fazio ha risposto con serenità: “Noi siamo molto felici dove siamo e godiamo di una libertà assoluta che ci dà leggerezza”. Il conduttore ha poi aggiunto: “Ho passato 40 anni in Rai, la scuola del servizio pubblico non si dimentica. Diventa parte del tuo DNA e te la porti dietro, anche adesso che siamo qui”. L’incontro ha mostrato il forte legame umano e professionale tra i tre protagonisti e ha evidenziato quanto il cambiamento di rete sia stato percepito come una perdita significativa per la televisione pubblica.

