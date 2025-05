Civitavecchia, 54enne si costituisce: Ho ucciso la mia compagna

Civitavecchia, 54enne si costituisce: Ho uccio la mia compagna

Tragedia a Civitavecchia, dove un uomo di 54 anni di origine venezuelana si è presentato spontaneamente alla stazione dei Carabinieri, confessando di aver ucciso la compagna con cui conviveva. L'uomo si è costituito dopo il delitto: inutile l'intervento del 118 I militari, accompagnati da un’équipe del 118, si sono recati immediatamente presso l’abitazione indicata dall’uomo. All’interno, hanno trovato il corpo senza vita della donna, che presentava diverse ferite da arma da taglio all’altezza dell’addome. Sul posto sono attualmente in corso i rilievi tecnici da parte degli investigatori per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti. La vittima e il presunto autore del femminicidio convivevano da tempo. Il 54enne è stato posto in stato di fermo e si trova ora a disposizione dell’autorità giudiziaria per l’interrogatorio e gli accertamenti di rito.

