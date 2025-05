Il revival set Teamfight Tactics: Remix Rumble è ora disponibile

Revival: Remix Rumble torna per un bis come modalità di gioco a tempo limitato fino a martedì 29 luglio

Video: https://www.youtube.com/watch?v=goIiUxAAgDs

Revival: Remix Rumble, l'attesissimo revival del decimo set a tema musicale di Teamfight Tactics, è ora disponibile per tutti i giocatori del mondo su PC e dispositivi mobili come modalità di gioco a tempo limitato. Il revival riporterà in scena gli artisti del festival musicale più amato dai fan con tratti come K/DA, Heartsteel, True Damage, Pentakill, DJ Sona, Maestro Jhin e Bard Jazz, insieme alla meccanica delle Iperstar.

Tra le altre novità ci saranno nuovi Impianti, Incontri d'inizio partita, speciali cameo degli Hacking, l'attuale meccanica di Teamfight Tactics: Cyber City, modifiche alla dimensione della riserva, un nuovo Pass evento e altro ancora. Revival: Remix Rumble sarà disponibile dalla patch 14.4 alla patch 14.8 (martedì 29 luglio).

Dichiarazione di Christina Jiang, Product Manager senior di Teamfight Tactics: "Siamo entusiasti di accompagnare i giocatori nel tour di ritorno delle Iperstar con Revival: Remix Rumble. Con la sua colonna sonora innovativa e le sue collaborazioni artistiche, Remix Rumble ha rappresentato un momento fondamentale nella storia di TFT e ha dato ai giocatori un'opportunità unica per creare la propria sinfonia del caos. Questo revival vedrà il debutto di novità inedite, ma manterrà tutte le caratteristiche che i giocatori hanno già tanto apprezzato."

Tutti i dettagli:

Remix Rumble, l'amatissimo set a tema musicale di Teamfight Tactics (TFT), è ufficialmente tornato per un bis come quarto Revival set di TFT, il gioco di strategia per PC più diffuso al mondo

I revival dei set sono modalità di gioco temporanee in cui Teamfight Tactics rilancia i vecchi campioni e i tratti dei set precedenti applicando le conoscenze del moderno TFT per migliorare l'esperienza dei giocatori

Revival: Remix Rumble è gratuito per tutti i giocatori ed è disponibile su PC e dispositivi mobili come modalità di gioco a tempo limitato.

Ecco cosa ha in serbo Revival: Remix Rumble per i giocatori:

Nuovi Impianti Revival: TFT ha remixato alcuni nuovi Impianti che alzeranno il volume sulla Convergenza, tra cui:

Regina del rap - K/DA + True Damage (oro): al primo lancio della tua Akali più forte, i campioni K/DA e True Damage ottengono una percentuale del bonus dell'altro tratto. Ottieni una Akali

Gamer d'epoca - Heartsteel + 8-bit (oro): i campioni Heartsteel ottengono attacco fisico per ogni campione 8-bit schierato. Quando batti un punteggio record, ottieni Cuori bonus moltiplicati per il numero di volte in cui è stato battuto il record. Ottieni un Aphelios e un Garen

La band è al completo! - Pentakill + Punk (oro): quando hai tre Punk a 3 stelle, ottieni uno Yorick e una Bramasangue. I Punk ottengono amplificazione danni per ogni campione Pentakill schierato. Ottieni uno Gnar e un Twitch

Festival scatenato - Disco + EDM (oro): le strobosfere lanciano l'abilità del campione EDM selezionato efficacia ridotta. Ottieni un Jax e una Nami

Prestazione ipnotica - K/DA (oro): i campioni K/DA ottengono potere magico bonus. Dopo 10 secondi dall'inizio del combattimento, tutti i nemici e le unità non K/DA ballano per 2 secondi. Ottieni una Lillia e una Kai'Sa

Festaioli - Cavalcafolle (oro): i Cavalcafolle ottengono velocità d'attacco e balzano al 50% di salute invece che alla morte. Ottieni 2 unità Cavalcafolle

Colpo di scudo - Sentinelle (oro): le unità Sentinella ottengono armatura e resistenza magica bonus. Ogni 4 secondi, il loro attacco successivo infligge il 75% della loro resistenza totale come danni magici. Ottieni un Garen

Incontri d'inizio partita e speciali cameo degli Hacking: il revival introdurrà alcuni Incontri d'inizio partita con Hacking, la meccanica dell'attuale set Teamfight Tactics: Cyber City, più altri Incontri d'inizio partita specifici del revival. Tra questi:

Ahri: Ahri fa apparire i campioni Iperstar nel tuo negozio come se fossi di 1 livello più alto

Akali: Akali fa sì che i campioni Iperstar conferiscano +1 a un altro dei propri tratti

Zac: Cyber City sta invadendo Revival: Remix Rumble. Occhio agli Hacking!

Modifiche alla dimensione della riserva: con Revival: Remix Rumble, TFT torna a una riserva condivisa con dimensioni aumentate per i campioni da aggiornamenti, in modo da consentire ai giocatori di creare più facilmente una formazione anche quando si è in competizione con gli avversari. Le dimensioni della riserva saranno come segue:

Unità di costo 1: 50 copie

Unità di costo 2: 40 copie

Unità di costo 3: 30 copie

Unità di costo 4: 12 copie

Unità di costo 5: 10 copie

Classifica Revival: a grande richiesta, tornerà anche il sistema di progressione della Classifica Revival, che consente ai giocatori di scalare nuovi livelli e ottenere ricompense gratuite, premiando abilità e stile di gioco

Un nuovo Pass evento e una Mini Leggenda: Per 975 RP, i giocatori potranno ottenere una valanga di ricompense a tema Remix Rumble. Inoltre, una nuova Mini Leggenda, il Minion d'assedio Pentakill, farà il suo debutto ufficiale!

Revival: Remix Rumble chiuderà il sipario con la patch 14.8 (29 luglio 2025). Teamfight Tactics (TFT) include personaggi e oggetti dell'universo di League of Legends.