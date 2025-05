DOOM: The Dark Ages è disponibile in tutto il mondo

DOOM: The Dark Ages è ora disponibile in tutto il mondo su Xbox Series X|S, PlayStation 5 e PC. Sviluppato dall'acclamata id Software, questo epico capitolo della storia del DOOM Slayer permetterà ai giocatori di alzarsi e combattere le legioni dell'Inferno. Guarda la Video Recensione Flash Guarda il trailer di lancio qui:https://www.youtube.com/watch? v=LnacubabFRk DOOM: The Dark Ages è il prequel per giocatore singolo di DOOM (2016) e DOOM Eternal, grandi successi di critica. I giocatori vivranno un nuovo, ma familiare, ciclo di combattimenti che li sfiderà a padroneggiare nuove abilità e armi. Esplora mondi mai visti prima, prendi il volo sul nuovo feroce Mecha Drago, polverizza i Titani su un enorme mecha Atlan, e riduci in poltiglia i demoni in questa storia d'azione degna della leggenda dello Slayer. DOOM: The Dark Ages è disponibile su Xbox Series X|S, Xbox PC, Steam, Battle.net e PlayStation 5, ed è possibile giocare già da subito con Game Pass Ultimate o PC Game Pass. Provalo sia su Series X|S che su Xbox da PC senza costi aggiuntivi con Xbox Play Anywhere. Per saperne di più, dai un'occhiata al sito ufficiale all'indirizzo https://www.doom.com.

Recensione DOOM: The Dark Ages

Oggi vi parlo del nuovo DOOM. Con The Dark Ages id Software rompe ancora una volta gli schemi: abbandona le ambientazioni ultra-tecnologiche per catapultarci in un mondo medievale oscuro e brutalista, offrendo un’esperienza che, pur mantenendo intatta l’essenza frenetica e violenta della serie, osa sperimentare sul piano estetico e concettuale.

DOOM: The Dark Ages: in arrivo i driver GeForce Game Ready

NVIDIA rilascia oggi i nuovi driver GeForce Game Ready pensati per ottimizzare PC e laptop GeForce in vista del lancio di DOOM: The Dark Ages, che sfrutta al massimo il ray tracing nativo di idTech8, DLSS 4 con Multi Frame Generation e NVIDIA Reflex.

DOOM: The Dark Ages disponibile in accesso anticipato in tutto il mondo

Nel trailer di lancio, il DOOM Slayer si scontra con le legioni dell'Inferno con un arsenale di strumenti e abilità devastanti.