DOOM: The Dark Ages disponibile in accesso anticipato in tutto il mondo

Home / Social News / DOOM: The Dark Ages disponibile in accesso anticipato in tutto il mondo

Nel trailer di lancio, il DOOM Slayer si scontra con le legioni dell'Inferno con un arsenale di strumenti e abilità devastanti.

Guarda il trailer di lancio qui:https://www.youtube.com/watch? v=LnacubabFRk

Sviluppato da id Software e basato sull'ultima versione dell' idTech 8, DOOM: The Dark Ages è un prequel per giocatore singolo degli acclamati DOOM (2016) e DOOM Eternal. I giocatori vivranno un nuovo, ma familiare, ciclo di combattimento a terra che li sfiderà a padroneggiare nuove abilità e armi. Esplora mondi mai visti prima, prendi il volo in groppa al feroce Drago Mecha, polverizza Titani a bordo di un enorme mech Atlan e riduci in poltiglia i demoni in questa storia d'azione cinematografica degna della leggenda dello Slayer.

Gli Slayer possono accedere all'accesso anticipato acquistando la Premium Edition, il Premium Upgrade o il Collector's Bundle. Tutti gli acquisti in accesso anticipato includono l'artbook e la colonna sonora digitali, il pacchetto skin Divinity e l'accesso al DLC della campagna, che sarà disponibile in seguito. Scopri tutte le opzioni di acquisto qui: https://doom.bethesda.net/en- US/the-dark-ages/buy-now.

DOOM: The Dark Ages sarà disponibile per tutti il ??15 maggio su Xbox Series X|S, Xbox PC, Steam, Battle.net e PlayStation 5. Puoi giocarci fin dal primo giorno con Game Pass Ultimate o PC Game Pass. Giocalo sia su Series X|S che su Xbox PC senza costi aggiuntivi con Xbox Play Anywhere.

Per saperne di più, visita il sito web ufficiale all'indirizzo https://www.doom.com.

Altri aggiornamenti su DOOM: The Dark Ages

DOOM: The Dark Ages | Trailer di lancio ufficiale

Trailer di lancio ufficiale - https://www.youtube.com/watch?v=qKSnxRrPVykAlzati e combatti! Nei panni della super-arma di dèi e re, potrai fare a pezzi i nemici con i tuoi devastanti strumenti preferiti, come la doppietta, ma anche utilizzare una varietà di nuove armi spezzaossa, tra cui la versatile sega scudo.

Nuovo bundle con DOOM: The Dark Ages e le GeForce RTX serie 50

Il DLSS 4 con Multi Frame Generation è ora disponibile in ARC Raiders, Deadzone: Rogue e tanto altroIl nostro bundle DOOM: The Dark Ages GeForce RTX Serie 50 è ora disponibile! Rivesti i panni del DOOM Slayer in DOOM: The Dark Ages sfruttando le straordinarie capacità delle GPU GeForce RTX Serie 50.

DOOM: The Dark Ages - ultimo trailer

Guarda l'ultimo trailer mostrato su WrestleMania 41Guarda il nuovo trailer: https://www.youtube.com/watch?v=x5-osiJ-b5wL'ultimo trailer di DOOM™: The Dark Ages di id Software è stato mostrato ieri in anteprima su WrestleMania 41, offrendo uno sprazzo dell'epica storia del DOOM Slayer.