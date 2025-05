GRADIUS ORIGINS colonna sonora per il 40° anniversario

Il divertimento inizia qui: GRADIUS celebra il 40° anniversario con l’iconica colonna sonora di GRADIUS ORIGINS, disponibile ora sulle principali piattaforme streaming.

I festeggiamenti per l'anniversario anticipano l'uscita di GRADUS ORIGINS, in arrivo il 7 agosto per PlayStation®5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch™ e Steam®.

WINDSOR, UK – 15 maggio 2025 – Konami Digital Entertainment B.V. (KONAMI) celebra il 40° anniversario della serie GRADIUS e annuncia che i più iconici brani dei titoli inclusi nella collezione GRADIUS ORIGINS (escluso SALAMANDER III) sono ora disponibili in streaming e download sulle principali piattaforme musicali, tra cui Spotify, iTunes e Apple Music. Cinque album per un totale di 96 canzoni tratte da sei titoli della saga.

Pioniere dal 1985 degli space combat shoot-’em-up, con livelli impegnativi e scenari di combattimento particolarmente aggressivi, GRADIUS torna con la collezione GRADIUS ORIGINS, che introduce SALAMANDER III, nuovo capitolo della serie. In uscita il 7 agosto per PlayStation®5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch™ e PC tramite Steam®. Preordini digitali già attivi.

Disponibile sul canale YouTube KONAMI un nuovo ipnotico video dedicato alla collezione GRADIUS ORIGINS. 15 minuti di glorioso gameplay senza esclusione di colpi: https://www.youtube.com/watch?v=KtZlCOw7E4U

La colonna sonora perfetta per azioni al cardiopalma comprende: