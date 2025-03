GRADIUS ORIGINS uscita ad agosto

KONAMI annuncia la collezione GRADIUS ORIGINS, in uscita il 7 agosto per PlayStation5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC via Steam. Disponibile in pre-order digitale da oggi.

GRADIUS ORIGINS è la raccolta definitiva dei primi giochi della serie GRADIUS, classici shoot ‘em up 2D che incarnano lo spirito nostalgico degli anni '80.

GRADIUS ORIGINS | Announcement Trailer

(https://www.youtube.com/watch?v=PD2ROaLQEik)

GRADIUS occupa un posto speciale nella storia dei videogiochi, non solo per le sue battaglie a scorrimento laterale, ma anche per l'introduzione di un leggendario cheat code. Apparso per la prima volta nella versione originale giapponese FAMICOM del 1986 e diventato ormai punto fermo nella cultura gaming, l’iconico codice (che si attivava con la sequenza ? ? ? ? ? ? ? ? B A) forniva un potenziamento cruciale. Con questa nuova collezione, i giocatori potranno rivivere le sfide di GRADIUS rendendo omaggio alle origini di uno dei segreti più famosi del mondo videoludico.

La collezione introduce anche Salamander III, primo capitolo inedito del franchise dopo oltre 15 anni. La trama di Salamander III segue gli eventi delle Guerre di Salamander che hanno avuto luogo in Salamander (1986). Le truppe di Bacterian attaccano nuovamente il pianeta Lattice. Costretto ad affrontare il nemico, un pilota di caccia di Lattice si prepara a combattere le Salamandre insieme alla fidata Big Viper - Type R.

Fedele all'estetica anni '90 dei titoli GRADIUS, Salamander III presenta sei livelli inediti caratterizzati da sprite e sfondi 2D e conserva tutti gli amati potenziamenti della serie Salamander.

GRADIUS ORIGINS include:

GRADIUS GRADIUS JP ver GRADIUS Bubble System ver NEMESIS NA ver NEMESIS EU ver NEMESIS NA Proto ver

GRADIUS II GRADIUS II Gofer no Yabou JP Early ver GRADIUS II Gofer no Yabou JP Mid ver GRADIUS II Gofer no Yabou JP Late ver VULCAN VENTURE NA ver

GRADIUS III GRADIUS III Densetsu kara Shinwa e JP Old ver GRADIUS III Densetsu kara Shinwa e JP New ver GRADIUS III ASIAN ver GRADIUS III Densetsu kara Shinwa e JP AM Show ver

SALAMANDER SALAMANDER JP ver LIFE FORCE US ver

LIFE FORCE LIFE FORCE JP ver

SALAMANDER2 SALAMANDER 2 JP ver

SALAMANDER III SALAMANDER III



Un totale di sette giochi in 18 diverse versioni regionali, arricchiti da moderne caratteristiche quality-of-life tra cui classifiche online competitive, possibilità di riavvolgere l’azione, salvataggio/caricamento rapido, rilevamento ridotto dei colpi e molto altro ancora.