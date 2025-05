League of Legends: ecco la nuova modalità di gioco Rissa

La patch 25.10 di League of Legends introduce la nuova modalità 5 vs 5 Rissa. Sarà giocabile fino al 24 giugno. La Stagione 2 di League of Legends ha introdotto la nuovissima modalità di gioco: Rissa. Rissa è ambientata in una nuova mappa nella stravagante Bandle City, la misteriosa patria degli yordle da cui provengono campioni come Corki, Lulu, Rumble, Teemo, Tristana, Veigar, Yuumi.Rissa è una modalità veloce 5 contro 5 incentrata sul combattimento. Per vincere, i giocatori dovranno spingere i propri minion fino alla base nemica. La modalità non include torri o altri obiettivi, concentrando tutto il gameplay sul combattimento tra i campioni.Progettata come un'alternativa più dinamica e meno impegnativa rispetto all'esperienza classica della Landa degli evocatori, Rissa mira a offrire un'opzione ricca d'azione per chi cerca un altro modo di godersi League of Legends. I giocatori potranno scegliere il proprio campione preferito e ingaggiare la sfida in partite che avranno una durata di circa 10 minuti, in un'ottica di puro deathmatch a squadre. In Rissa ogni squadra parte con 250 salute, e la prima che riduce a 0 la salute degli avversari vince. Ecco come ridurre la salute delle squadre nemiche: Le eliminazioni dei campioni nemici sottraggono 5 punti salute alla salute della squadra avversaria.

Quando la salute della squadra avversaria è ancora alta, anche ogni minion eliminato sottrae 1 punto salute.

Ogni proprio minion spinto nel portale di Bandle avversario sottrae 1 punto salute alla salute avversaria.

Ai lati dell'unica corsia i giocatori potranno trovare dei campi interessanti con buff e oro pronti per essere raccolti, ma bisognerà stare attenti a non permettere all'avversario di invadere il proprio portale nel frattempo. L'attivazione di Rissa resterà disponibile fino all'arrivo della patch 25.13, previsto per il 24 giugno 2025. Qui un riepilogo delle caratteristiche della modalità Rissa. Giovedì 15 maggio inoltre il content creator e streamer Terenas intervisterà in diretta il team di sviluppo di Rissa.Sarà l’occasione per approfondire le novità introdotte, conoscere meglio le scelte di design e offrire alla community italiana uno sguardo esclusivo dietro le quinte del progetto. L’evento sarà trasmesso alle ore 20:00 sul canale Twitch di Terenas.La patch 25.10 introduce altre numerose novità sul fronte del gameplay e del bilanciamento. Tra i contenuti principali spiccano i nuovi aspetti Vex Astronoma, Yorick Mezzogiorno di Fuoco e Ryze Luna di Sangue, accompagnati dalle relative chroma. Importanti interventi di bilanciamento riguardano campioni come Fiddlesticks, Kayn, Lulu, Naafiri, Xin Zhao, Yuumi (che subiscono un nerf) mentre Cho'Gath, Senna, Smolder hanno un buff, insieme a Vi che riceve modifiche miste. Cambiano anche diversi oggetti da potere magico e viene migliorata la runa Libro incantesimi non sigillato, che beneficia ora di ricariche più frequenti. La patch introduce inoltre una correzione estesa di bug, ottimizzazioni all’interfaccia e un ampliamento delle opzioni nel Negozio mitico.

