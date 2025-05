WWE 2K25 – il DLC New Wave Pack ora disponibile

Annuncio dell’inserimento di una celebrità come ospite speciale, nuovi pacchetti di carte La mia FAZIONE, il Capitolo 2 di The Island, e molto altro ancora in arrivo a breve.

2K ha oggi rilasciato il New Wave Pack, primo di cinque pacchetti DLC con personaggi e nuovi contenuti per WWE 2K25, il titolo con la valutazione più alta della storia del franchise su Xbox.

Il New Wave Pack presenta quattro delle star del momento che si sono unite di recente al roster WWE e che debuttano per la prima volta nella serie WWE 2K. Alex Shelley e Chris Sabin formano i Motor City Machine Guns, che hanno conquistato i WWE Tag Team Championship poco dopo il loro debutto in WWE e che sono considerati uno dei migliori tag team al mondo dopo a una lunga serie di titoli e riconoscimenti ottenuti in altre federazioni.

Stephanie Vaquer è l’attuale NXT Women’s Champion, ex NXT Women’s North American Champion e unica donna ad aver detenuto entrambi i titoli in contemporanea.

Giulia è arrivata in WWE con grande clamore, vincendo la Women's Iron Survivor Challenge 2024 a pochi mesi dal suo debutto in NXT per poi conquistare anche il titolo di NXT Women’s Champion. Il New Wave Pack include carte La mia FAZIONE per ciascuna delle nuove Superstar, oltre a più di 40 nuove mosse e insulti.

Il pacchetto è disponibile per l’acquisto singolo oppure come parte del Season Pass di WWE 2K25, incluso anche nelle edizioni The Bloodline Edition e Deadman Edition.

Inclusa nel New Wave Pack una celebrità ospite speciale che sarà svelata a breve della WWE. I giocatori che hanno acquistato il New Wave Pack, il Season Pass, la Bloodline Edition o la Deadman Edition riceveranno la celebrità come personaggio giocabile, ulteriori dettagli in arrivo a breve.

In concomitanza con il lancio del New Wave Pack, arrivano anche nuovi contenuti per La mia FAZIONE, tra cui il debutto in WWE 2K25 della popolare serie di carte Demastered, molto apprezzata dai fan. Inoltre, sarà disponibile anche l’Urna come oggetto esterno utilizzabile, riservato ai giocatori che hanno acquistato il Deadman Edition Bonus Pack, la Deadman Edition o la Bloodline Edition.

Il Capitolo 2 di The Island arriverà a breve, con 11 nuove missioni, 44 nuovi match, contenuti sbloccabili inediti tra cui Zero, l’alter ego di Xavier Woods, e il fantasma di Paul Bearer.

Inoltre, saranno disponibili nuovi oggetti brandizzati nei negozi, il seguito della storyline di The Island, e molto altro ancora — il tutto esclusivamente su PS5 e Xbox Series X|S.