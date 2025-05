Referendum cittadinanza, logo proiettato su Palazzo Chigi: flash mob del comitato per rompere il silenzio

Il logo del referendum sulla cittadinanza è stato proiettato sulla facciata di Palazzo Chigi, nel cuore di Roma, durante un flash mob organizzato in piazza Colonna dal comitato promotore. L'iniziativa è nata per rompere il silenzio mediatico attorno al voto previsto per l'8 e 9 giugno, a oggi ancora poco trattato nei canali ufficiali.

Il messaggio dei promotori: “Vogliamo informare i cittadini”

Alla manifestazione erano presenti i presidenti del comitato Riccardo Magi e Deepika Salhan, la coordinatrice della campagna Antonella Soldo, la tesoriera di +Europa Carla Taibi e Antonio Liguori di ActionAid. Tutti uniti per chiedere maggiore visibilità sul tema e sulle ragioni del referendum.

“Visto che Giorgia Meloni anche oggi al premier time ha rifiutato di dire qualcosa sull'appuntamento referendario e che continua l'oscuramento mediatico sul voto dell'8-9 giugno – ha dichiarato Riccardo Magi, segretario di +Europa e presidente del comitato promotore – siamo riusciti a far dire a Palazzo Chigi qualcosa sul referendum, a garantire un po' di informazione, quello che la presidente del Consiglio e tutto il governo, smentendo se stessi, non ha ancora voluto fare”.

Il flash mob si inserisce in una serie di azioni mirate a sensibilizzare l’opinione pubblica e ottenere attenzione istituzionale su una battaglia che il comitato considera centrale per la democrazia e il diritto di cittadinanza. “Continueremo questa battaglia – ha concluso Magi – perché crediamo che sia una lotta di democrazia, di stato di diritto e di riforme essenziali per il nostro Paese”.