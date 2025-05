Milano, anziana strangolata dal vicino 15enne: dramma nel quartiere Vigentino

Home / Social News / Milano, anziana strangolata dal vicino 15enne: dramma nel quartiere Vigentino

Un tragico omicidio ha sconvolto il quartiere Vigentino di Milano questo pomeriggio. Un ragazzo di 15 anni ha ucciso la sua vicina di casa, una donna di 82 anni, strangolandola e colpendola con una lampada. Il ragazzo, di origine sudamericana, ha poi confessato l'omicidio alla madre, che ha immediatamente allertato la polizia. Le forze dell'ordine sono intervenute intorno alle 16:00 in via Bernardino Verro, dove è stato rinvenuto il corpo senza vita della donna, di nazionalità italiana.

La dinamica dell'omicidio: una lite che finisce in tragedia

La vittima, con cui la famiglia del 15enne aveva condiviso un lungo legame di vicinato, viveva da sola. Questo pomeriggio, il ragazzo è andato a trovarla e tra i due è scoppiata una lite per motivi banali. La discussione è degenerata rapidamente, portando il giovane a strangolare la donna e a colpirla con una lampada, prima di tornare a casa dalla madre, dove ha raccontato quanto accaduto.

Sul luogo del delitto sono giunti gli agenti della polizia scientifica per effettuare i rilievi necessari. Le indagini sono in corso per chiarire le cause che hanno portato a questa tragedia, mentre la comunità locale è sotto shock per l'incredibile e brutale gesto di un ragazzo di soli 15 anni.

