Neonati sepolti, archiviata l'indagine sui genitori di Chiara Petrolini: Estranei ai fatti

L'indagine riguardante i genitori di Chiara Petrolini, accusata dell'omicidio di due neonati, si è conclusa con l'archiviazione della loro posizione. Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Parma ha accolto la richiesta della Procura, dichiarando gli adulti estranei ai fatti, confermando che non erano a conoscenza delle gravidanze.

È stata archiviata la posizione dei genitori di Chiara Petrolini, la 21enne di Vignale di Traversetolo accusata dell’omicidio di due neonati, partoriti a maggio 2023 e agosto 2024. La decisione è stata presa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Parma, accogliendo la richiesta della Procura.

I genitori non sapevano nulla delle gravidanze

Come chiarito dall’avvocato Nicola Tria, legale sia della giovane che dei genitori, padre e madre della ragazza sono risultati totalmente inconsapevoli delle due gravidanze e delle successive azioni compiute dalla figlia. Secondo le indagini, la coppia non era a conoscenza né dello stato interessante della figlia, né del fatto che Chiara avesse poi nascosto i corpi dei neonati nel giardino dell’abitazione di famiglia.

Chiara Petrolini si trova attualmente agli arresti domiciliari a Vignale di Traversetolo, in attesa dell’udienza preliminare prevista per venerdì davanti alla Gup Gabriella Orsi. In quell’occasione si valuterà la richiesta di rinvio a giudizio avanzata dal procuratore Alfonso D’Avino.

