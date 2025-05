Kate icona di eleganza, Meghan simbolo di audacia: la moda delle due duchesse a confronto

L'atmosfera era carica di emozione quando la principessa di Galles ha consegnato il prestigioso Queen Elizabeth II Award for Design allo stilista Patrick McDowell, durante un evento tenutosi al “180 The Strand”, cuore creativo di Londra. Per l’occasione, Kate ha scelto un abito verde oliva firmato Victoria Beckham, abbinato a una camicetta di seta bianca, passeggiando tra manichini e modelle che indossavano le creazioni dello stilista di Liverpool.

Kate Middleton e lo stile sobrio che conquista

L’attenzione dei media si è presto concentrata sulla scelta stilistica di Kate, soprattutto quando la principessa ha mostrato interesse per una giacca smanicata chiamata simbolicamente “giacca del Galles”. “Mi piacerebbe molto realizzare un pezzo per lei”, ha commentato McDowell, definendo un abito per Catherine come il coronamento di un sogno.

Kate ha sempre mantenuto uno stile sobrio e accessibile, iniziato durante il fidanzamento con il principe William. I suoi outfit prediligono linee semplici e colori neutri, abiti senza fronzoli, gonne sotto il ginocchio, tailleur eleganti e tacchi di media altezza, espressione di una personalità raffinata e pratica. In rare occasioni ha optato per motivi a pois o quadri scozzesi, senza mai eccedere.

Meghan Markle: stile audace e moderno

Il paragone con Meghan Markle è inevitabile. La duchessa di Sussex incarna un approccio alla moda più audace e contemporaneo. Meghan unisce tradizione e tendenze moderne, indossando con naturalezza tonalità vivaci come il rosso o l’azzurro, che hanno acceso dibattiti tra ammiratori e detrattori.

Il suo stile riflette il carattere indipendente e determinato: un mix tra eleganza hollywoodiana e spirito imprenditoriale. Il suo modo di vestire diventa così parte integrante della sua immagine pubblica, esprimendo sicurezza e volontà di distinguersi, anche rispetto ai rigidi protocolli reali.

Tra i mille nomi affascinanti assegnati alle varietà di rose nel mondo, da Abraham Darby ad Aphrodite, una nuova creazione si distingue per significato e ispirazione: la Catherine's Rose, dedicata a Kate Middleton.

Il principe William e la principessa Kate hanno festeggiato il loro 14º anniversario di matrimonio con una fuga romantica in Scozia, condividendo sui social immagini e un messaggio affettuoso: "È meraviglioso essere di nuovo sull'isola di Mull.

William e Kate trascorreranno il loro 14° anniversario di matrimonio in un cottage con angolo cottura sull'isola di Mull, in Scozia.