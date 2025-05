Ma che te strilli?: l'arbitro sbotta al Foro Italico durante Zverev-Fils

Home / Social News / Ma che te strilli?: l'arbitro sbotta al Foro Italico durante Zverev-Fils

Durante gli Internazionali d’Italia 2025, al Foro Italico si è assistito a un episodio curioso che ha svelato il lato vibrante del tennis. Nel match tra Zverev e Fils, l’arbitro Manuel Messina ha reagito con esasperazione alle urla di un tifoso troppo vivace, rendendo l’atmosfera ancora più intensa e coinvolgente.

Agli Internazionali d’Italia 2025, l’atmosfera calda del Foro Italico sfocia in un episodio curioso quanto emblematico. Durante il match tra Alexander Zverev e Arthur Fils, il giudice di sedia Manuel Messina perde la pazienza per il comportamento di un tifoso troppo esuberante.

Il pubblico oltre il limite: l'arbitro prende posizione

L’incontro viene brevemente interrotto quando uno spettatore urla proprio mentre Zverev si prepara al servizio. Messina interviene senza esitazione: “Per favore… ma che te strilli? Prima del servizio non strillare, no?”. Una frase diretta che sorprende tutti e strappa un applauso spontaneo dagli altri presenti sugli spalti.

La scena riflette una tensione crescente che ha segnato più incontri in questa edizione del torneo. Diversi giocatori hanno dovuto fare i conti con disturbi provenienti dalle tribune, spesso attribuiti a presunti scommettitori intenzionati a condizionare i punti.

Il siparietto tra arbitro e tifoso diventa simbolo di un’edizione movimentata, in cui il comportamento del pubblico è finito più volte sotto osservazione. L’intervento di Messina, deciso ma umano, segna un momento che potrebbe far riflettere sull’importanza del rispetto in campo e fuori.

Altri aggiornamenti su Internazionali

Jannik Sinner batte Cerundolo e vola ai quarti di finale agli Internazionali d'Italia 2025

Jannik Sinner non si ferma e conquista un'altra vittoria agli Internazionali d’Italia 2025. Martedì 13 maggio il numero uno del mondo ha superato l’argentino Francisco Cerundolo in due set, 7-6(2), 6-3, accedendo così ai quarti di finale del Masters 1000 di Roma.

Internazionali d'Italia: Musetti batte Medvedev e vola ai quarti di finale a Roma

Lorenzo Musetti conquista l’accesso ai quarti di finale degli Internazionali d’Italia 2025 grazie a una brillante vittoria contro Daniil Medvedev.

Francisco Cerundolo, chi è il prossimo avversario di Jannik Sinner agli Internazionali d'Italia 2025

Francisco Cerundolo sarà il prossimo avversario di Jannik Sinner agli ottavi di finale degli Internazionali d’Italia 2025.