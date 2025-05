Terremoto di magnitudo 6 scuote il mare tra Kasos e Creta: allerta tsunami in Grecia

Una scossa di terremoto di magnitudo 6 è stata registrata nelle prime ore del mattino in Grecia, tra le isole di Kasos e Creta. Il sisma è avvenuto a una profondità di 62,5 chilometri e l’epicentro è stato localizzato a circa 19 chilometri a sud-ovest di Kasos, secondo quanto riportato dall’Istituto di geodinamica di Atene.

Scossa avvertita anche a Rodi e Creta

Il terremoto è stato chiaramente avvertito in diverse aree del Dodecaneso, in particolare a Creta e Rodi, come riportato dalla televisione greca Ert. In seguito all’evento, è stata diramata un’allerta tsunami a scopo precauzionale nelle isole di Kasos, Karpathos e Rodi.

Le autorità hanno invitato la popolazione a lasciare immediatamente le coste e a seguire le indicazioni fornite dai servizi di emergenza. Attualmente non si segnalano danni rilevanti né feriti nelle zone prossime all’epicentro.

