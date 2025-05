SuperEnalotto 13 Maggio 2025: combinazione vincente, premi e jackpot in crescita

Il SuperEnalotto del 13 maggio 2025 sorride ai fortunati che hanno indovinato la combinazione vincente! Anche se il jackpot di 32,3 milioni di euro rimane in gioco, tre giocatori si sono aggiudicati un premio di oltre 56.000 euro. Scopriamo insieme i dettagli di questa emozionante estrazione!

Nel concorso del SuperEnalotto di oggi, martedì 13 maggio 2025, non è stato centrato nessun '6' né alcun '5+1'. Sono stati invece realizzati tre '5', ognuno dei quali si aggiudica un premio di 56.213,57 euro. Il jackpot per il prossimo concorso sale così a 32.300.000 euro.

Combinazione vincente e premi del giorno

La combinazione vincente del SuperEnalotto di oggi è: 2, 15, 25, 62, 76, 81. Numero Jolly: 89. Numero SuperStar: 5.

Nel dettaglio, la distribuzione dei premi per chi indovina i numeri è la seguente:

Con 2 numeri: circa 5 euro

Con 3 numeri: circa 25 euro

Con 4 numeri: circa 300 euro

Con 5 numeri: circa 32.000 euro

Con 5 numeri + Jolly: circa 620.000 euro

Come funziona la giocata al SuperEnalotto

La schedina minima del SuperEnalotto prevede una singola colonna con 6 numeri, al costo di 1 euro. Aggiungendo l’opzione SuperStar, il prezzo totale per una colonna è di 1,50 euro. È possibile aumentare le possibilità di vincita giocando più colonne o partecipando a sistemi a caratura fino a 27.132 combinazioni.

La modalità a caratura consente a più giocatori di acquistare quote da 5 euro e condividere eventuali vincite in base al numero di quote possedute.

Verifica vincite e archivio estrazioni

Per controllare se si è vinto, si può utilizzare l’App ufficiale SuperEnalotto. Inoltre, sul sito ufficiale è disponibile un archivio con le ultime 30 estrazioni, utile per verificare schedine giocate in passato e non ancora controllate.

