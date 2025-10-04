SuperEnalotto, estrazione del 3 ottobre: combinazione vincente e montepremi in crescita

Nessun “6” né “5+1” nel concorso del SuperEnalotto di oggi, giovedì 3 ottobre. L’unica vincita di rilievo è stata centrata con un “5”, che porta a casa un premio di 127.893,93 euro. Il jackpot continua a salire e raggiunge quota 60.100.000 euro per il prossimo concorso.

Come si vince al SuperEnalotto

Le vincite al SuperEnalotto si ottengono con combinazioni da 2 a 6 numeri, passando anche per il “5+1”. L’entità del premio dipende dal montepremi complessivo e dal numero di vincitori in ciascuna categoria. In media, i premi sono i seguenti:

- Con 2 numeri indovinati: circa 5 euro- Con 3 numeri indovinati: circa 25 euro- Con 4 numeri indovinati: circa 300 euro- Con 5 numeri indovinati: circa 32.000 euro- Con 5 numeri + 1 (Jolly): circa 620.000 euro

Quanto costa una schedina

La schedina minima del SuperEnalotto comprende una sola colonna, ovvero una combinazione di 6 numeri, e costa 1 euro. È possibile ampliare la giocata fino a 27.132 colonne attraverso i sistemi a caratura, che permettono di partecipare con quote da 5 euro, condividendo l’eventuale vincita tra più giocatori.

L’opzione per aggiungere il numero Superstar costa 0,50 euro in più. La giocata minima con Superstar ha quindi un costo totale di 1,50 euro. Per calcolare il costo complessivo di più colonne basta moltiplicare il numero di colonne per 1,50.

Come verificare le vincite

I risultati possono essere controllati tramite l’App ufficiale del SuperEnalotto o sul sito dedicato, dove è disponibile un archivio con le ultime 30 estrazioni e i relativi premi. In questo modo è possibile verificare anche schedine giocate in passato e non ancora controllate.

Combinazione vincente del 3 ottobre

La combinazione vincente del concorso di oggi è: 2, 4, 69, 75, 79, 88.Numero Jolly: 12. Numero SuperStar: 7.