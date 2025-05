Si getta dal Duomo con la kefiah: Emanuele De Maria ripreso in un video tra i turisti

Un gesto estremo è avvenuto sotto gli occhi increduli dei turisti in fila per il Duomo di Milano. Emanuele De Maria, protagonista di un video drammatico, ha scelto di scagliarsi nel vuoto, avvolto in una kefiah. La sua storia, segnata da un omicidio e una fuga, getta una luce inquietante sulla fragilità dell’esistenza umana.

Si è presentato tra i turisti in fila per salire sul Duomo di Milano con la testa avvolta in una kefiah. Emanuele De Maria, 35 anni, si è poi suicidato lanciandosi da una terrazza a oltre quaranta metri d’altezza. L’uomo era stato già condannato in via definitiva per un omicidio avvenuto nel 2016 e risultava ricercato per aver accoltellato un collega dell’hotel Berna, in via Napo Torriani, dove lavorava come receptionist con un permesso di lavoro esterno.

Ripreso tra i turisti prima del salto nel vuoto

Il gesto estremo è avvenuto domenica all’ora di pranzo. Un video lo mostra mentre sale le scale del Duomo, in fila tra i turisti, pochi istanti prima di lanciarsi nel vuoto. Aveva il volto coperto, indossava jeans e una maglietta nera, diversa da quella ripresa dalle telecamere della metro Bignami dopo il ferimento di Chamila Wljesuriya, avvenuto venerdì pomeriggio.

Secondo le ricostruzioni, De Maria aveva acquistato il biglietto per accedere alla terrazza sabato, poche ore dopo il tentato omicidio. Quando si è presentato alla biglietteria della cattedrale, portava la kefiah al collo e in testa un copricapo con codino. Anche questa scena è stata registrata dalle videocamere di sorveglianza.

