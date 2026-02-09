Assalto al portavalori tra Brindisi e Lecce, il video colpo ripreso dagli automobilisti

Alcuni automobilisti hanno ripreso in diretta l’assalto a un portavalori sulla statale tra Brindisi e Lecce: un commando armato ha fatto esplodere il mezzo e si è dato alla fuga.

«Guarda, stanno rubando il furgone». La voce di un automobilista accompagna le immagini di un assalto a un portavalori avvenuto sulla strada statale che collega Brindisi e Lecce, nel tratto al confine tra le due province. Scene da film, riprese in tempo reale da chi si trovava a transitare sulla carreggiata opposta. Nei video, poi diffusi rapidamente sui social, si vede l’azione del commando: i banditi bloccano il mezzo blindato e utilizzano cariche esplosive per aprirlo. L’esplosione viene immortalata da più telefoni, mentre una densa nuvola di fumo avvolge il furgone. Leggi anche: Assalto a un portavalori sulla Lecce-Brindisi, sparatoria con i carabinieri durante la fuga

Paura sulla Lecce-Brindisi: un commando armato ha bloccato un portavalori e aperto il fuoco durante la fuga. Secondo le prime ricostruzioni, il gruppo era composto da uomini armati di fucili, con il volto coperto e tute bianche e nere. Dopo il colpo, i malviventi si sarebbero allontanati rapidamente, dirigendosi verso il territorio di Squinzano, in provincia di Lecce. All’assalto hanno assistito diversi automobilisti fermi sulla corsia opposta, rallentata dalla presenza di un cantiere stradale che riduceva il traffico a una sola corsia. Nessuno tra i presenti sarebbe rimasto ferito.