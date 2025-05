Sandisk presenta il nuovo WD_BLACK™ SN8100 NVMe SSD PCIe Gen 5.0

La nuova unità SSD client di punta di Sandisk è leader del settore per performance ed efficienza energetica per gli utenti che cercano alte prestazioni

Raggiungendo un nuovo standard per le unità SSD client, Sandisk presenta il nuovo WD_BLACK SN8100 NVMe SSD con tecnologia PCIe Gen 5.0, potente unità SSD interna, all'avanguardia, che offre velocità fino a 14.900 MB/s e capacità fino a 8TB, per giochi ad alte prestazioni, creazione di contenuti e carichi di lavoro che impiegano l’intelligenza artificiale (AI).

Con l'evoluzione nella grafica dei giochi, dei contenuti 4K e 8K di alta qualità e delle applicazioni di intelligenza artificiale, i giocatori e i professionisti di oggi hanno bisogno di soluzioni che aiutino a massimizzare le prestazioni dei loro PC. L'unità Sandisk WD_BLACK SN8100 NVMe SSD PCIe Gen 5.0 è stata progettata per i giocatori più tenaci che desiderano aggiungere la combinazione più avanzata di velocità e affidabilità al proprio sistema di gioco per ottenere le massime prestazioni e per i professionisti che necessitano di una soluzione di archiviazione per PC al top della gamma per i flussi di lavoro intensivi e le applicazioni AI. Oltre a velocità straordinarie, la nuova unità SSD PCIe Gen 5.0 ha anche un'efficienza energetica superiore del 100% rispetto all'unità SSD PCIe Gen 4.0 ad alte prestazioni di Sandisk.

“Che si tratti di giochi di alto livello, creazione di contenuti professionali o applicazioni AI, gli utenti che necessitano di alte prestazioni hanno ora a disposizione una soluzione di archiviazione PCIe Gen 5.0 che abbina la velocità all'efficienza energetica per aiutarli a costruire il rig di gioco definitivo o la migliore workstation della categoria, consentendo loro di giocare e creare con prestazioni e affidabilità di livello superiore”, ha dichiarato Eric Spanneut, vice president of devices di Sandisk. “L'unità WD_BLACK SN8100 NVMe™ SSD con PCIe Gen 5.0 offre prestazioni di archiviazione eccellenti per gli utenti più esigenti”.

“PCIe Gen 5.0 è la prossima evoluzione dell'interfaccia PCIe e offre prestazioni fino a due volte superiori rispetto all'attuale PCIe 4.0”, ha dichiarato Joe Macri, Senior Vice President e CTO per Compute and Graphics di AMD. “L'unità WD_BLACK SN8100 NVMe SSD con PCIe Gen 5.0 rivoluziona le prestazioni di archiviazione e l'efficienza energetica, portando il nuovo livello di archiviazione flash sui PC per i giocatori, i creatori di contenuti e i professionisti che cercano solo le massime prestazioni di archiviazione possibili”.

“Tecnologie come i processori Intel Core Ultra combinate con le unità WD_BLACK SN8100 NVMe SSD PCIe Gen 5.0 alimenteranno l'innovazione dei PC e delle workstation, accelerando notevolmente il gioco, le produzioni o i progetti di giocatori, creatori e professionisti”, ha dichiarato Todd Lewellen, Vice President of Client Ecosystem Group di Intel. “Grazie alle sue ottime prestazioni e all'efficienza energetica, l'unità WD_BLACK SN8100 NVMe SSD PCIe Gen 5.0 è un'ottima alternativa per coloro che vogliono costruire i loro migliori PC per il gaming e per raggiungere alte prestazioni”.

In qualità di leader del settore in termini di efficienza energetica PCIe Gen 5.0, l'unità WD_BLACK SN8100 NVMe SSD è dotata dell'avanzata tecnologia Sandisk BiCS8 TLC 3D CBA NAND che offre velocità elevate e affidabilità, con un profilo a basso consumo e prestazioni termiche ottimizzate per semplificare la progettazione del sistema senza aggiungere costosi dispositivi di raffreddamento. Le caratteristiche principali includono:

un'esperienza di gioco e di flusso di lavoro migliorata grazie alla velocità della tecnologia SSD M.2 PCIe® Gen 5.0x4 NVMe™;

velocità sequenziali straordinarie fino a 14.900 MB/s 1 in lettura, 14.000 MB/s 1 in scrittura e oltre 2.300.000 IOPS 1 di prestazioni casuali (modelli da 2 TB e 4 TB 2 ) - un miglioramento di due volte delle prestazioni in lettura rispetto alle unità PCIe Gen 4.0 3 di Sandisk.

in lettura, 14.000 MB/s in scrittura e oltre 2.300.000 IOPS di prestazioni casuali (modelli da 2 TB e 4 TB ) - un miglioramento di due volte delle prestazioni in lettura rispetto alle unità PCIe Gen 4.0 di Sandisk. oltre il 100% di efficienza energetica in più rispetto al PCIe® Gen 4.0 3 di Sandisk, oltre all'ottimizzazione energetica con una potenza operativa media di 7W 1 o inferiore, che aiuta a mantenere le unità a prestazioni ottimali;

di Sandisk, oltre all'ottimizzazione energetica con una potenza operativa media di 7W o inferiore, che aiuta a mantenere le unità a prestazioni ottimali; la resistenza fino a 2.400 TBW [4] (4TB 2 ) consente alle macchine di gestire le attività più intense, come i giochi, l'editing video e i carichi di lavoro AI;

(4TB ) consente alle macchine di gestire le attività più intense, come i giochi, l'editing video e i carichi di lavoro AI; capacità di archiviare i nuovi giochi e progetti più pesanti, pur avendo spazio per i modelli delle applicazioni AI, i grandi set di dati e le librerie di giochi in crescita.

Oltre all'unità WD_BLACK SN8100 NVMe SSD con PCIe Gen 5.0, Sandisk offre anche l'unità WD_BLACK SN8100 NVMe SSD con PCIe Gen 5.0 con dissipatore di calore. La versione con dissipatore è caratterizzata da un nuovo design di raffreddamento passivo integrato e a basso profilo, realizzato in alluminio anodizzato, senza bisogno di ventole aggiuntive o rumorose. Inoltre, è dotato di un LED RGB personalizzabile per coloro che desiderano adattare lo stile di illuminazione alle proprie esigenze di design.

L'unità WD_BLACK SN8100 NVMe™ SSD è già disponibile su Sandisk.com, presso rivenditori selezionati ed e-tailer in tutto il mondo nelle capacità di 1TB (200,99 €), 2TB (293,99 €) e 4TB2 (508,99 €). L’unità WD_BLACK SN8100 NVMe™ con dissipatore sarà disponibile in autunno con capacità da 1TB (221,99 €), 2TB (314,99 €) e 4TB2 (528,99 €). Nel corso dell'anno è prevista la disponibilità di un'unità WD_BLACK SN8100 NVMe™ SSD da 8TB2 e con dissipatore.