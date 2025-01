GIGABYTE Z890 AORUS TACHYON ICE - nuova era di overclocking

GIGABYTE TECHNOLOGY annuncia con orgoglio l'eccezionale traguardo di overclocking raggiunto dalla scheda madre Z890 AORUS TACHYON ICE, abbinata al più recente processore Intel Core Ultra (Serie 2).

Grazie alla funzione esclusiva LN2 SWITCH, che ha svolto un ruolo cruciale in questo tentativo di overclocking, e al supporto delle memorie V-COLOR Manta Xfinity RGB, l'illustre overclocker HiCookie ha nuovamente superato ogni limite, stabilendo un incredibile record di DDR5-12726. Questo risultato rafforza l'impegno di GIGABYTE nel fornire tecnologie all'avanguardia per gli appassionati di overclocking.

La scheda madre Z890 AORUS TACHYON ICE è progettata esclusivamente per gli appassionati di overclocking, offrendo capacità eccezionali grazie al suo design avanzato di alimentazione digitale. Dotata di un toolkit per l'overclocking, tasti di scelta rapida, interruttori a levetta e funzioni di rilevamento della tensione, la Z890 AORUS TACHYON ICE consente agli overclocker di spingersi oltre i propri limiti con estrema facilità.

Questo straordinario risultato dimostra il costante impegno di GIGABYTE verso la community dell'overclocking. Siamo certi che la Z890 AORUS TACHYON ICE continuerà a spingere i confini delle prestazioni, e non vediamo l'ora di vedere nuovi record stabiliti dagli overclocker di tutto il mondo con questa scheda madre eccezionale.

